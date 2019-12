Altkreis Wittlage. Der Dompfaff und seine Frau – es gibt kaum ein possierlicheres Pärchen im Tierreich. Und was unser Herz noch mehr erwärmt als der Anblick der hübschen Singvögel, ist die Tatsache, dass die beiden sich lebenslang die Treue halten.

Jetzt, im Winter, sieht man sie wieder häufiger: Wie dicke Bälle hangeln sie sich durch die Zweige von Schneeball und Eberesche: der Dompfaff und seine Frau. Meist kommen sie als Paar daher, er im schicken Korallenrot, sie in dezentem Grau. Geschlechtsdimorphismus nennt sich dieses Phänomen, bei dem die unterschiedlichen Geschlechter sich so stark im Erscheinungsbild unterscheiden. Dabei ist im Tierreich bekanntlich meist das Männchen auffälliger als das Weibchen. Beim Dompfaff war dessen Prachtkleid, das an das Gewand eines Domherren erinnert, sogar namensgebend.

Leider lässt sich das hübsche Paar hierzulande nicht mehr gar so häufig beobachten, denn auch der Dompfaff (lat. Pyrrhula pyrrhula) leidet – wie die meisten Vogelarten – unter dem Rückgang der Biodiversität. „Der Rückgang von Vogelpopulationen weist auf die Naturzerstörung insgesamt hin. Hauptgrund für das Artensterben ist die industrielle Landwirtschaft", teilte bereits 2017 die Bundesregierung mit. Und den Forschern des Max-Planck-Instituts gelten heutige Agrarlandschaften als vogelfeindliches Gebiet. Viele Vögel fänden auf den von Menschen intensiv genutzten Flächen kaum mehr Lebensräume und Brutplätze, wurden die Wissenschaftler kürzlich in der ZEIT zitiert. Was das für den Dompfaff bedeutet, der zu den Finken zählt, gerne in Bäumen und Büschen lebt, und dessen Nahrung sich vorwiegend aus Samen von Wildkräutern, aus Knospen und Beeren zusammensetzt, lässt sich beim Blick auf die begradigte Landschaft leicht nachvollziehen.

Bitte Verblühtes stehen lassen!

Doch zumindest als Gartenbesitzer kann man einiges für den Dompfaff und dessen Familie tun. Pflanzt man heimische Beerensträucher, wie Holunder oder Eberesche, und lässt man die Samenstände der Stauden über den Winter stehen, bereichert dies den Speiseplan des schönen Vogels, der zudem als überaus gelehrig gilt. Gimpel, wie die Vögel vor allem in Österreich und Bayern genannt werden, können nämlich lernen, Lieder nachzupfeifen. Früher wurden sie dazu gefangen, trainiert und verkauft. Besonders im 19. Jahrhundert war dies für viele Förster ein einträgliches Geschäft. Bis zu drei Lieder hatten die Dompfaffen oft in ihrem Repertoire. Dabei ist ihr Gesang zwar eher leise, aber außerordentlich wohltönend.

Wittlager Gezwitscher im Dezember: der Dompfaff In unserer Serie haben wir monatlich Vögel vorgestellt, die im Wittlager Land heimisch sind. Die Fotos hat jeweils Erhard Frost erstellt. In der letzten Folge des Jahres geht es um den Dompfaff, auch Gimpel genannt.

Ob der Gimpel aus leidvoller Käfigerfahrung so schreckhaft ist? Immerhin soll er auf die Warnrufe von Buchfink und Amsel reagieren und daraufhin sogleich Reißaus nehmen. Weite Reisen als Zugvögel unternehmen Dompfaffen nicht, es kann aber vorkommen, dass im Winter schon mal größere Trupps aus Nordeuropa zu uns finden.