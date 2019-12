Die Diel(S)ingers berührten ihr Publikum mit feiner Chormusik von Tradition bis zur Moderne. Foto: Heidrun Mühlke

Dielingen. So gelingt die Einstimmung in eine besinnliche Zeit: Klingende Musiksprache, die unweigerlich zur Vorfreude bei trägt. In der Dielinger St.-Marien-Kirche waren Bläserkunst und Orgelklang und der melodische Gesang der Chöre perfekt vereint. Gemeinsam brachten die Diel(S)ingers als auch der Regenbogenchor sowie der Dielinger Posaunenchor, Hanneke Eling an der Orgel und Konstantin Stutzki an der Klarinette das Gotteshaus virtuos zum Klingen.