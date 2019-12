Bohmte/Bramsche. Es war eines der großen Aufregerthemen des Spätsommers, aber dann war offenbar alles geklärt, alles gut – oder doch nicht? Rund um die Schülerbeförderung aus Bohmte oder Bramsche nach Osnabrück und zurück und um die Frage, ob diese mit der Bahn möglich sein sollte oder nicht, gibt es jetzt jedenfalls erneute Irritationen.

Hatte unsere Zeitung noch am 6. November gemeldet, die Schülerbeförderung wäre nach einem neuen Beschluss des Kreistags auch per Bahn wieder möglich und würde vom Landkreis wieder bezahlt, meldeten sich jetzt in unserer Redaktion verunsicherte Bohmter Eltern mit der Nachricht, dass sie noch immer nicht an das Geld kommen könnten und dass nach Auskunft des Landkreises der Kreistag am Montag erneut über diese Frage entscheiden müsste. Warum und wieso, sei ihnen jedoch schleierhaft. Wie eine Nachfrage beim Landkreis-Pressesprecher Burkhard Riepenhoff zeigt, ist dem tatsächlich so.



Riepenhoff hatte noch Anfang November zu unserer Redaktion den Satz gesagt, dass es hinsichtlich der Bezahlung der Bahnfahrkarten durch den Landkreis nicht mehr um ein „Ob“ ginge, sondern nur um das „Wie“, also um die Abwicklungsdetails. An dieser Aussage hält Riepenhoff auch weiterhin fest – denn der Kreistag müsste in seiner Sitzung am Montag, 16. 12., tatsächlich nur noch das „Wie“ besprechen. Oder wie Riepenhoff es formuliert: „Das muss jetzt noch einmal kurz runter in den Maschinenraum, aber dann ist auch alles geklärt“.

Regelung gilt nur bis zum Sommer 2020

Er geht jedenfalls davon aus: Ab Dienstag, 17. 12., bekommen die Eltern ihre Bahnfahrkarten erstattet – und damit wohl noch rechtzeitig zu Weihnachten. Wichtig ist jedoch zu beachten, dass diese Regelung ausschließlich für das laufende Schuljahr, also bis zum Sommer 2020, gilt – und dass sie für das kommende Schuljahr mit den folgenden Haushaltsdebatten des Kreistags neu verhandelt werden wird.

Eine langfristige Lösung ist dies also noch nicht. Denn unklar ist dem Kreistag bislang, welche Folgen diese Entscheidung wohl weiterhin haben könnte. Bis zu 800 Schülerinne und Schüler gäbe es insgesamt im Landkreis Osnabrück, die theoretisch mit der Bahn statt dem Bus zur Schule fahren könnten, wie es in einem Papier für den Kreistag heißt. Deswegen lauten die nun neu getroffenen Regeln auch, dass die Bahnfahrkarten nur erstattet werden, wenn sich die Schulwegzeit dadurch verringere.

Gefährlichere Busverbindungen

Wie berichtet, hatte für mehr als 50 Schüler aus Bohmte und eine Handvoll Schüler aus Bramsche, die jeden Tag mit dem Zug nach Osnabrück zur Schule und zurück pendelten, das neue Schuljahr mit einem Paukenschlag begonnen. Denn sehr kurzfristig hatte der Landkreis die Osnabrücker Schulen informiert, dass „sich zum Schuljahr 2019/2020 der gesetzliche Beförderungsanspruch für Schülerinnen und Schüler aus Bohmte und Bramsche auf die Ausstellung von Busfahrkarten beschränkt“, wie es in einem Schreiben der Osnabrücker Domschule geheißen hatte. Daraufhin hatten viele Schüler auf wesentlich längere und unkomfortablere, wegen der Umsteigesituationen teils auch gefährlichere Busverbindungen ausweichen müssen.