Hunteburg. Die Werbegemeinschaft Hunteburg lädt ein zum diesjährigen "Weihnachtsleuchten" sowie zum Weihnachtsmarkt am dritten Adventswochenende, Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember.

Zu einem Erlebnis der besonderen Art wird am Samstag ein Weihnachtsbummel im Lichterschein Hunderter Kerzen. Mit Beginn der Dämmerung erleuchten sie und sorgen für eine schöne Stimmung. Viele Geschäfte im Ort haben an diesem Tag bis 20 Uhr geöffnet

Mit Laternenleuchten

Ein stimmungsvolles Adventskonzert findet um 16 Uhr in der evangelischen St.-Matthäus-Kirche statt. Zum Weihnachtsleuchten 2019 ist speziell für die Kinder eine besondere Aktion vorbereitet. Alle Mädchen und Jungen sind ab 16 Uhr zum Laternenleuchten eingeladen, damit die schicken Laternen Hunteburg noch schöner glänzen lassen. Teilnahmekarten liegen in den Geschäften aus. Alle, die mit ihren Laternen durch Hunteburg gehen und dabei Stempel sammeln, werden bestimmt überall belohnt und erhalten schließlich bei der Firma Schlarmann eine Überraschung, so die Werbegemeinschaft.

Am Gasthaus Trentmann

Der Hunteburger Weihnachtrsmarkt beginnt dann am Sonntag um 14 Uhr; wieder auf dem Hof des Gasthauses Trentmann. Nach der offiziellen Eröffnung um 14.45 Uhr durch Ortsbürgermeister Norbert Kroboth gehört die Bühne ab 15 Uhr den Kindern. Die Hunteburger Kindergartenkinder sowie der Schulchor geben eine kleine musikalische Einlage. Danach beginnt das Schmücken der Tannenbäume durch die Kinder mit ihren selbst gestalteten Kugeln.Gegen 17.45 Uhr erfolgt die unterhaltsame Versteigerung dieser Prachtbäume für einen guten Zweck.

Insbesondere Kinder freuen sich auf einen Programmpunkt: Mitglieder des Hunteburger Reit- und Fahrvereins kommen nämlich wieder mit ihren Pferden und Ponys zum Weihnachtsmarkt und bieten geführtes Reiten an. Der Nikolaus und Knecht Ruprecht werden gegen 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt erwartet.

Der Posaunenchor der St.-Matthäus-Gemeinde Hunteburg und seine Jungbläser, unter der Leitung von Martin Kröger, sorgen ab 15.30 Uhr für weihnachtliche Klänge.

Die Freiwillige Feuerwehr Hunteburg beteiligt sich ebenfalls am Markt und wird zu Beginn der Dämmerung ein behagliches Lagerfeuer entfachen.

Anzeige Anzeige

Hunteburger Gutschein

Die Spendenübergabe aus den Erlösen des Hunteburger Gutscheins wird um 16.30 Uhr stattfinden. Der Gutschein ist seit Jahren eine beliebte Geschenkidee. Die Mitgliedsbetriebe der Hunteburger Werbegemeinschaft nehmen ihn gerne als Zahlungsmittel an. Schließlich werden zwei Prozent der Gutscheinumsätze dem Ort Hunteburg als Spende für gemeinnützige Zwecke zurückgegeben.

Um 18 Uhr beginnt die diesjährige Weihnachtsmarktverlosung. Der Hauptgewinn ist ein 150-Euro-Gutschein. Viele weitere Gutscheine werden ebenfalls verlost. "Zusätzlich werden die Gewinnerkarten aus der ersten Hunteburger Adventsaktion mit Weihnachtsbaum-Klebepunkten gezogen", teilen die Organisatoren mit.