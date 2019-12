Am dritten Adventssonntag ist wieder Weihnachtmarktzeit in Arenshorst. Archivfoto: Dieter Osterrodt

Arenshorst. Am Sonntag, 15. Dezember, findet auf der Hofanlage von Gut Arenshorst in der Zeit von 11 bis 18 Uhr der kleine, aber feine Weihnachtsmarkt statt. In der Feierhalle, den alten Stallungen und den Remisen bieten die zahlreichen Aussteller ihre mit viel Liebe selbst hergestellten Waren an.