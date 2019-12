Bohmte / Merzen. Auf der Leverner Straße (L81) in Bohmte hat sich ein tödlicher Unfall ereignet. Auslöser war laut Polizei vermutlich ein missglücktes Überholmanöver. Bei dem Toten handele es sich um einen 63-jährigen Mann aus Merzen.

