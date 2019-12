Hunteburg . Der Nikolaus nahm die Einladung des Heimatvereins Hunteburg gerne an und zog an seinem Namenstag, wie es Tradition ist mit Pferden und Kutsche und mit Knecht Ruprecht durch Hunteburg.

Kinder und Eltern erwarteten den Nikolaus am Dorfplatz, auf dem Kirchplatz der evangelischen Kirche und in verschiedenen Siedlungen der Ortschaft. Dort fuhr der Nikolaus jeweils mit seiner Kutsche, die zwei große Haflinger zogen, vor. Der Besuch sorgte für große Freude bei den Kindern.

Versprechen gegeben

Nikolaus und Knecht Ruprecht wollten wissen, was die Kinder sich zu Weihnachten wünschen und hatten für alle Lebkuchen mitgebracht, der Kinder und Eltern verteilt wurde. Die Mädchen und Jungen konnten dem Nikolaus so manches auswendig gelernte Gedicht aufsagen. Außerdem hatten sie viele schöne Bilder gemalt und erzählten von den Wünschen und Sehnsüchten zu Weihnachten. Manche der Kinder haben dem Nikolaus sogar das Versprechen gegeben, artiger zu sein und die Geschwister nicht mehr so doll zu ärgern.

Spaß an der letzten Strophe

Auf dem Wunschzettel standen Begriffe wie Playmobil, Schlagzeug, Gitarre, Katzen, Hunde, Feuerwehrhubschrauber, alles von der Eiskönigin und vieles mehr. Im Anschluss sangen alle zusammen das Nikolauslied „Lasst uns froh und munter sein“. Die letzte Strophe fand der Nikolaus am besten: „Nikolaus ist ein guter Mann, dem man nicht genug danken kann“.

Archivierung geplant

Der Nikolaus ist in der digitalen Welt ebenfalls zu Hause. Nach Informationen des Heimatvereins Hunteburg würde sich er sich auch über Fotos und Bilder per WhatsApp sehr freuen. Wer damit einverstanden ist, dass die Fotos im Archiv des Heimatvereins Hunteburg digitalisiert aufbewahrt werden, darf Bilder gerne senden an die Handynummer 0170 1616255.