Bohmte. Einmal mehr hatte der TV Bohmte eine Weihnachtsshow mit Tanz- und Turndarbietungen organisiert, bei der sich die Abteilung Fitness, Turnen und Tanzen zeigen konnte - sie ist die größte Abteilung des Vereins. Die Turnhalle an der Jahnstraße platzte aus allen Nähten mit Aktiven und Zuschauern. Mit so einem Ansturm hatten die drei Hauptverantwortlichen Silke Belde, Chiara Fröstl und Wiebke Oelgeschläger nicht gerechnet.

Ein Programmpunkt jagte den nächsten. Angefangen mit den jüngsten Tänzerinnen zwischen 3 und 4 Jahren, überzeugten auch alle anderen Kinder- und Erwachsenentanzgruppen die Gäste auf den Zuschauerrängen. Dabei durfte man in diesem Jahr auch wieder professionelle Turnkunst durch die Leistungsturnerinnen des TV Bohmte bewundern und sich an dem Besuch der orientalischen Tänzerinnen erfreuen.



Als einen besonderen Höhepunkt dieser Show erlebten die Gäste das große Familienprojekt, genannt "X-Mas-Family". 30 Paare, bestehend aus einem Familienmitglied wie Papa, Mama, Onkel oder Schwester und einem Kind, rührten mit ihren Tanzdarbietungen das Publikum zu Tränen.

Tanzende Schneeflocken in dunkler Halle

Weitere Auftritte zum Thema Weihnachten reihten sich aneinander. Utensilien wie zum Beispiel Luftballons, Putzschwämme zum Thema Weihnachtsputz oder silberne Weihnachtstücher durften bestaunt werden. Auch eine Tanzprojektgruppe von 16 Frauen zwischen 30 und 60 Jahren zeigte eine Darbietung. Ein weiteres Bonbon waren die Vorführungen der Wettkampfgruppe „Powergirls“. Zum Lied „Let It Snow“ wurde die komplette Turnhalle ins tiefe Dunkel versetzt, um mithilfe von Schwarzlicht einen Tanz mit weißen Handschuhen sehen zu können.



Bohmtes Ex-Bürgermeister Klaus Goedejohann brachte eine Spende mit. Denn anstelle von Geschenken zu seinem Abschied hatte er Freunde und Kollegen gebeten, lieber eine Spende an die Tanzgruppen des TV zu richten. Auf diesem Weg waren 3000 Euro zusammengekommen, für die sich die Macher mit einer Collage aus Bildern von allen Kindertanzgruppen und herzlichen Worten bedankten.

Zum Abschluss der Show durften sich alle Aktiven noch mal um einen Weihnachtsbaum versammeln, zusammen schmücken, singen, Geschenke auspacken oder einfach die große Gemeinschaft genießen. Damit bei all den Emotionen auch die Verpflegung nicht zu kurz kam, hatte sich in diesem Jahr die Handballabteilung des TV bereit erklärt, in Form eines kleinen Weihnachtsmarktes vor der Turnhalle für die Zuschauer zu sorgen. Hier konnte man beispielsweise zwischen Glühwein, Bratwurst und selbst gebastelten Dingen auswählen.