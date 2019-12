Vor und auf der Bühne herrschte Gedränge. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens Wirbelwind hatten ihren großen Auftritt. die Großen filmten. Foto: Karin Kemper

Bohmte. Was fiel am Samstagnachmittag allen auf, die nach dem Auftritt der Mädchen und Jungen des Kindergartens Wirbelwind auf dem Nikolausmarkt am Bohmter Bahnhof unterwegs waren? Mindestens zwei Dinge: Große und kleine Besucher schleppten entweder große oder etwas kleinere Pakete und viele hielten bunte Süßigkeitentüten in der Hand.