Arenshorst. Was gehört in der Gemeinde Bohmte neben den Nikolaus- und Weihnachtsmärkten auf jeden Fall zur Vorweihnachtszeit? Richtig: das Arenshorster Adventskornzert in der St.-Johannis-Kirche. Guter Brauch ist es dabei, dass heimische Chöre, Instrumentalisten und Solisten im Mittelpunkt stehen.

Guter Brauch ist es, dass sich alle Künstler, die der Einladung des Kulturrings Bohmte als Veranstalter gefolgt sind, sich in den Dienst der guten Sache stellen. Regelmäßig wird nämlich beim Adventskonzert in Arenshorst für einen guten Zweck gesammelt. In diesem Jahr profitiert die Jugendarbeit der Kirchengemeinde St. Thomas in Bohmte.

Gute Mischung

Einmal mehr wurde am späten Nachmittag deutlich, dass es zum einen eine Vielzahl unterschiedlicher Lieder gibt, die eines gemeinsam haben: Sie sorgen für Atmosphäre und für eine ganz besondere Stimmung. Zum anderen gilt: Die (gute) Mischung macht es. So war in diesem Jahr wieder der Posaunenchor Herringhausen unter der Leitung von Jörn Schnieder mit von der Musikpartie. Der Titel "Macht hoch die Tür" zu Beginn – mit Gemeindegesang – durfte ebenso wenig fehlen wie das "Tochter Zion" zum Abschluss.

"Sind die toll"

Hartwig Ventker vom Kulturring Bohmte, der das Programm erstellt hatte, berichtete nach Abschluss der Veranstaltung: "Alle Leute, die mir entgegenkamen sagten: Sind die toll". Die Rede ist von den vier Sängerinnen des Coeur:chens, das Christina Fischer-Nagel leitet. Coeur:chen steht dabei für französisch Herz oder gemäß der Aussprache für "kleiner Chor – Chörchen".





Absolutes Gehör

Den Anfang machen "Die Himmel erzählen die Ehre Gottes" (Joseph Haydn). Das Spektrum reichte anschließend über "Oh Heiland, reiß die Himmel auf und "Jingle Bells" und "Wir warten auf das Licht". die Chorleiterin, die zugleich Mitglied des Coeur:chens ist, trat in dreifacher Funktion auf: zusätzlich als Solistin an der Orgel und als Solostimme (Sopran). Die Zuhörer waren sich einig: "Sie ist unzweifelhaft der Star des Abends." Aussprüche wie "Unglaublich" oder "Einfach toll" galten ihr und auch dem Coeur:chen. Einer, der es wissen muss, verriet: "Christina verfügt über das absolute Gehör."

Ebenfalls zu Gast in der Arenshorster Kirche war der Männergesangverein Ober- und Niederholsten, der von Rebecca Stelzl geleitet wird. Liedbeiträge wie "Maria durch ein Dornwald ging" oder "Leise rieselt der Schnee" luden irgendwie zum leisen Mitsingen ein – vorausgesetzt die Konzertbesucher hatten den Text parat. Vertieftes zuhören passte aber mindestens ebenso.

Wie soll ich dich empfangen...

Hausherr Pastor Andreas Pöhlmann, der Besucher und Mitwirkende zusammen mit Hartwig Ventker begrüßt hatte, las einen adventlichen Text. Und der Posaunenchor Herringhausen gestaltete einen zweiten Block, zu dem das Weihnachtslied "Wie soll ich dich empfangen" ebenso gehörte wie ein Adventsmusik-Medley. Nach dem "Wir warten auf das Licht" (Christina Nagel-Fischer (Sopran) und Coeur:chen) folgte bereits das Schlusslied "Tochter Zion" mit Gemeindegesang, den der Posaunenchor begleitete.