Leckermühle. Schwierige Zeiten für Waldbesitzer. Hitze, Dürre und der Borkenkäfer haben dem Wald in den vergangenen Jahren stark zugesetzt. Zudem sind die Holzpreis im Keller. Über die Lage informierte Bezirksförster Karl-Heinz Koopmann in Leckermühle.

Die Waldschutzgenossenschaft Ostercappeln führte dort im Hotel-Restaurant Niemann ihre Mitgtliederversammlung durch - gemeinsam mit der Waldschutzgenossenschaft Bohmte/Hunteburg.

Koopmann blickte auf das vergangene Jahr 2018 mit dem Beginn des Sturmes „Frederike“ zurück. Themen waren auch die Folgen der Trockenheit der Jahre 2018 und 2019 mit den daraus resultierenden Borkenkäferkalamitäten, insbesondere bei der Fichte, aber auch bei der Lärche, die mittlerweile ebenfalls von einer Borkenkäferart befallen wird..

"Diese Entwicklungen haben anhaltende katastrophale Auswirkungen auf die Holzvermarktung beziehungsweise Holzabsatz mit dementsprechend niedrigen Holzpreisen von derzeit unter 40 Euro pro Festmeter für Fichtenstammholz und –abschnitte. Beim Industrieholz sind die Aufarbeitungskosten bereits höher als die Holzerlöse", sagte der Bezirksförster.



Ein Überangebot

Die Menge an sogenanntem Kalamitätsholz, also erkrankten Bäumen, drückt nicht nur den Preis bei den regionalen Sägewerken, sondern mittlerweile auch bei den internationalen Abnehmern. Asien, vor allem China, ist mittlerweile ein großer Importeur, nachdem dort die natürlichen Ressourcen übermäßig abgeholzt wurden. Doch selbst der Export reicht nicht mehr aus, um die Preise zu stabilisieren, weil zu viel Holz auf dem Markt ist. Gewinne werden also nicht erzielt. Immerhin kann in der hiesigen Region noch eine schwarze Null geschrieben werden. In anderem Bundesländer schreiben die Waldbesitzer rote Zahlen.

Ebenso behandelte Koopmann die negativen Auswirkungen der Trockenheit auf die Buche und ihrer Verwendung als Möbel- und Palettenholz oder als Brennholz. Buchen habe stark unter der Hitze gelitten. So müssen jetzt allein auf dem Osnabrücker Schölerberg 110 Buchen gefällt werden. Dagegen haben Eichen Hitze und Trockenheit deutlich besser überstanden.

Neuer Vorstand

Vorstandswahlen standen bei der Waldschutzgenossenschft Ostercappeln ebenfalls auf dem Programm.Neuer 1. Vorsitzender ist Eckhard Niermann-Wellinghof. Er löst Heinfried Berner ab, der nicht erneut kandidierte. Zum Vorstandsteam gehören außerdem der 2. Vorsitzender Andreas Mönter, Geschäftsführerin Mechthild Schröder gen. Berghegger und als Beisitzer Martin Burose.