Ebenso wie die grünen Kreuze auf den Feldern sollen die Mahnfeuer am Samstag auf die Situation der Landwirte aufmerksam machen. Archivfoto: Karin Kemper

Altkreis Wittlage. Es geht weiter. Auch die Landwirte im Wittlager Land beteiligen sich an den Aktionen, die dazu dienen, auf die Probleme in der Landwirtschaft aufmerksam zu machen. Auf die grünen Kreuze, die Symbol für das drohende Höfesterben sind, folgte die Großdemo mit Schleppern in Berlin – und am Samstag, 7. Dezember 2019, werden Mahnfeuer entzündet.