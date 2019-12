Leckermühle. Hochbetrieb herrschte am Donnerstagnachmittag im Saal des Hotel Niemann, Leckermühle. Versammelt hatten sich dort die Männer und Frauen, die im Wittlager Land, im angrenzenden Belm und einige auch im Raum Melle dafür sorgen, dass die jeweilige Tageszeitung morgens pünktlich im Briefkasten oder in der Zeitungsbox steckt.

Die Begrüßung übernahm Dirk Frings, Geschäftsführer MSO Medienvertriebs Osnabrück. Er meinte: "Weihnachtsfeier dürfen wir im Dezember jetzt ja sagen. Schnee fehlt zwar noch, aber den brauchen wir für unseren Job nicht." Schmunzeln verwies er darauf, dass bei den Gebietsbeauftragten Kontinuität herrsche, es habe sei dem vergangenen Jahr keine Veränderungen gegeben. Weiter meinte Frings, dass seit dem Sommerfest im Osnabrücker Zoo die Zeit nur so gerast sei. In Richtung der versammelten Boten sagte er: "Danke für Unterstützung und Einsatz. Sie haben Millionen von Zeitungen, Anzeigenblättern und Briefen zugestellt und so für zufriedene Abonnenten gesorgt." Ergänzend meinte er, dass es nicht selbstverständlich sei, sechsmal in der Woche bei Wind und Wetter unterwegs zu sein.

Eines darf neben Geselligkeit und der Kaffeetafel beim Treffen der Zeitungsboten nicht fehlen: Geschenke. Niemand geht dabei leer aus. Frings versprach: "Es gibt ein kleines Geschenk in Sachen Bekleidung. Das muss bei Dunkelheit getestet werden. Bislang ist es überall gut angekommen." Die geplante Regenkleidung sei bestellt und werde nachgeliefert. So mussten die Weihnachtstüten anders gefüllt werden...

Gebietsbeauftragter Lutz Hörnschemeyer sorgte mit den Worten "Das Buffet ist eröffnet" für Bewegung im Saal und eine Warteschlange an der Kuchentafel.

Im Gespräch wurde deutlich, dass niemand, der mit der Zeitungszustellung befast ist, böse darüber ist, dass es bislang in diesem Winter noch keine längere Kälteperiode gegeben hat. Alle wissen: "Sobald der Boden gefroren ist, wird es mit der Zustellung schwieriger."

Langjährige Boten ausgezeichnet

Die Altersstruktur der Teilnehmer der Feierstunde war gut gemischt, die Altersspanne beträchtlich. Für das, was Geschäftsführer Frings ankündigte, mussten die beiden Männer zwangsläufig nicht mehr ganz jung sein. Er sprach von zwei erfreulichen Anlässen. Der eine trägt nämlich bereits seit 25 Jahren, der andere sogar seit 30 Jahren die Zeitung aus, Stefan Lindenthal tut das in Bissendorf. Er legt mit dem Auto jährlich mehr als 6500 Kilomter zurück, hat somit innerhalb von 25 Jahren mehr als 4-mal die Erde umrundet. Frings: "Da muss ich wirklich den Hut ziehen. Herzlichen Dank."

Fünf Jahre drauflegen

Das war aber noch nicht alles. Der Geschäftsführer: "Wir leben noch fünf Jahre drauf und gratulieren Hermann Pannenborg aus Lintorf, der mit dem Fahrrad unterwegs ist." Schlagfertig meinte der Jubilar: "Inzwischen fahre ich mit dem E-Bike." Auf zwei Rädern legte er in 30 Jahren mehr als 28.000 Kilometer zurück – so die Überschlagsrechnung. Beim Zusammenzählen der Papierberge, die der Lintorfer bewegt hat, ergab sich ein Wert von knapp 60 Tonnen. Frings: "Würden wir die auf einmal stapeln, machten alle garantiert große Augen."

Einem weiteren langjährigen Zeitungszusteller wird die Auszeichnung in Haus geliefert. Jürgen Möhlmeyer konnte nicht an der Feier teilnehmen.