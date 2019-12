Hunteburg. „In der U-Bahn habe ich in einer Zeitschrift gelesen, dass die Mauer weg ist. Ich wollte es gar nicht glauben und habe gedacht, es sei ein Fake. Aber es stimmte. Wenn ich tief in mir bohre habe ich gedacht: Dafür hast du in Haft gesessen und auf einmal ist alles weg“, schildert Marcel Tokarski aus Hunteburg seine Gefühle, wie ihm zumute war, als im November 1989 die Mauer fiel.Er ist seit einiger Zeit an der Wilhelm-Busch-Schule als Integrationshelfer tätig.

Geboren wurde er in Bernburg an der Saale. Aus Anlass des Mauerfallas fand an der Wilhelm-Bsach-Schule mit allen Fünft- bis Neuntklässlern eine besondere Geschichtsstunde aus Feier- und Gedenkstunde statt. „Da hatte man auf einmal einen Zeitzeugen“, geht Birgitt Oelgeschläger, Fachlehrerin für Geschichte, auf den Vorlauf ein, die mit dem früheren DDR´ler die Veranstaltung vorbereitete. In Auszügen erzählte Tokarski an diesem Tag dann den Schülern seine Geschichte, die nicht nur wie gebannt an seinen Lippen hingen, sondern ihm auch etliche Fragen stellten. „Solche Sternstunden im Geschichtsunterricht hat man selten“, meint Birgitt Oelgeschläger.

„Die Kinder waren richtig betroffen – und das zieht sich bis heute hin“, unterstreicht Marcel Tokarski, der sich von 1984 bis 1991 ehrenamtlich im Mauermuseum am Checkpoint Charlie engagierte, indem er Führungen durchführte. Birgitt Oelgeschläger ist sich sicher, dass sie ihm 1986 dort begegnet ist. „Wir waren vom Gymnasium Bad Essen aus damals auf Kursfahrt“, erinnert sie sich. Am 22. Juni 1990 wurde der Grenzkontrollpunkt Checkpoint Charlie abgebaut und wegtransportiert. Damit verschwand eines der letzten sichtbaren Zeichen der Teilung.

Als Zuschauer vor Ort

„Ich war nur als Zuschauer vor Ort, denn ich war immer noch eine unerwünschte Person. Ich wollte zu meiner Familie rüber. Aber für mich war die Mauer nicht weg“, erzählt der gelernte Maurer, Lkw-Fahrer, Gastronom und seit einigen Jahren als Integrationshelfer beim Pädagogischen Institut in Merzen tätig, der zweimal in der früheren DDR im Gefängnis saß.

Denn mit 16 Jahren begann der heute 53-Jährige sich politisch zu orientieren. „Ich war verblendet wie alle anderen auch, war Pionier, FDJ´er. Dann lernte ich als Jugendlicher ein paar Leute kennen, die für mich geheimnisvoll waren, was für mich etwas Tolles war. 1982 wurde ich wegen unerlaubten Grenzübertritts verhaftet, weil ich mich mit solchen Leuten in Karlsbad in Tschechien getroffen habe. Da hat mich aber meine Mutter wieder freibekommen. Doch von dem Zeitpunkt an wurde ich überwacht.“ Ab da stellte sich der junge Mann kritischen Fragen wie „Warum darf ich nicht reisen wohin ich will? oder „Warum gibt es bei uns keine private Wirtschaft, sodass ich einfach einen Laden aufmachen kann?“.

Presse- und Reisefreiheit

Nachdem er mehrmals nach Dresden eingeladen worden war merkte er: „Die kämpfen für eine Sache, die mich auch interessiert: Meinungs-, Presse- und Reisefreiheit. Aber keiner wollte, dass die Mauer wegkam“, akzentuiert der Vater von vier Kindern. Als er jedoch ein paar Schriften mit verfasste, wurde er abermals inhaftiert und wegen staatsfeindlicher Agitation und illegaler Verbindungsaufnahme mit feindlichen Mächten angeklagt – und sollte für zwölf Jahre seine Haftstrafe im Gefängnis in Bautzen absitzen. „Ich war elf Monate bis November 1984 inhaftiert.“ Danach wurden mehrere Inhaftierte in den Zug gesetzt, „und wir kamen im Auffanglager in Gießen an“, beschreibt Tokarski, der von dort aus zu seinen Großeltern nach Berlin kam und als „Stopper“ im Maredo Berlin arbeitete.

Sein erster Job in Westberlin. Durch den Kontakt zu früheren DDR-Bürgern kam er ins Mauermuseum am Checkpoint Charlie, den er gerne als Mahnmal für das Unrecht sehen würde. „Was beiden Seiten angetan wurde. Dass man das nicht vergisst und so etwas nie wieder passiert“, so der Integrationshelfer.

Stasi-Akten aufarbeiten

Wie wird man in 30 Jahren auf den Mauerfall blicken und was wird bleiben? Tokarski: „Da meine Generation langsam ausstirbt, wird das wohl in Vergessenheit geraten. Rückblickend werden Schüler in den Schulen den Mauerfall wie den Ersten und Zweiten Weltkrieg aufnehmen, aber gar keinen Bezug mehr dazu haben. Nicht mal DDR-Kinder, weil sie es nicht mehr kennen. Man sollte es am Leben erhalten, wie es jetzt in der Wilhelm-Busch-Schule geschehen ist, oder durch gewisse Mahnmale. Ich würde mir wünschen, dass man zum 9. November eine Feierstunde mit Kindern macht, damit sie begreifen, was und warum das passiert ist. Ihnen begreiflich machen, dass das hier tatsächlich in Deutschland war. Von der Politik würde ich mir wünschen, dass endlich alle Stasi-Akten aufgearbeitet werden.“