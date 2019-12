Bohmte. Orientierung im Berufedschungel gibt der Bewerberfachtag an der Oberschule Bohmte. Bessere Einblicke in die zahlreichen Ausbildungsmöglichkeiten erhielten neben den Bohmter Oberschülern auch die Schüler der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg, der Ludwig-Windthorst-Schule Ostercappeln sowie der Von-Sanden-Oberschule Lemförde.

Zum 18. Mal hatte die Oberschule jetzt diesen informativen Vormittag organisiert. Unternehmen, Einrichtungen und Berufsschulen der Region stellten sich und ihre Angebote vor. "Viele Firmen haben auch Azubis mitgebracht, die berichten, wie der Wechsel von der Schule in das Berufsleben ist", so Schulleiterin Andrea Beyer. Sie dankte Stefan Mietze, Sozialpädagoge an der Oberschule Bohmte und Dirk Lübker, Schulassistent, die den Bewerberfachtag 2019 größtenteils vorbereitet hatten.

In den Klassen neun und zehn sei der Schulabschluss schon zum Greifen nah. "Die Schüler müssen überlegen, wie sie ihr Leben in den nächsten Jahre gestalten", sagte Beyer. Und dazu gehöre die Entscheidung, welche Ausbildung angestrebt wird. Die Bewerberfachtag vermittele nicht nur Informationen über die verschiedenen Berufe. Er sei auch eine Chance, eventuell vorhandene falsche Vorstellungen über die Berufsinhalte zu korrigieren.

Ein langer Prozess

"Die Berufswahl ist ein langer Prozess. Und am Ende steht dann eine Entscheidung", so die Schulleiterin. eine Entscheidung, die allerdings nicht endgültig sein muss. Heute ist es - im Gegensatz zu früheren Jahrzehnten -nicht mehr die Regel, dass nach der Ausbildung ein und derselbe Beruf ein ganzen Arbeitsleben lang ausgeübt wird. Die künftigen Auszubildenden können ihren Beruf ändern. Und in vielen Fällen ändert sich auch der Beruf selbst.

Aber zunächst gilt es für die Oberschüler, in das Berufsleben mit einer Ausbildung zu starten. Das Spektrum der Berufe und Bildungsangebote ist groß. Das zeigt auch der Blicke auf die Betriebe und Einrichtungen, die auf dem Bewerberfachtag präsent waren. Einige der Unternehmen bieten zudem Ausbildungen in verschiedenen Bereichen an, etwa im kaufmännischen und handwerklichen Sektor. Zum Beispiel die Unternehmen Kesseböhmer, ZF und BASF Lemförde sowie VW Osnabrück. Der Malerbetrieb Oevermann und die Zimmerei Stolte aus Bohmte informierten über ihr Handwerk. Keil Anlagenbau aus Hunteburg war vor Ort, ebenso die Firma Vario. Diese hatte gleich ein großes Luxus-Wohnmobil auf dem Schulhof geparkt.

Infos über die Friseur und Kosmetikerinnenausbildung wurden ebenfalls vermittelt. Der Bereich Pflege und Sozialpädagogik bietet viele Ausbildungsmöglichkeiten. Darüber gaben die BBS Melle, das Haus Elisabeth Bohmte, das Krankenhaus St. Raphael und das Bildungswerk der Niels Stensen Kliniken Auskunft. Die Ausbildung im Einzelhandel stellte das Modehaus Brörmann aus Bohmte vor. Barmer und Volksbank Bramgau-Wittlage waren zudem vertreten. Die Agentur für Arbeit gab an diesem Vormittag Einblicke in kaufmännische Ausbildungsberufe.

Gemeinsam mit dem Berufsschulzentrum Westerberg stellte Klaus Niemann Lehrberufe in der Gastronomie vor. Und wer nach der Schulzeit nicht direkt in eine Ausbildung starten will, kann auch ein soziales oder ökologisches Jahr absolvieren. Der Freiwilligendienst des Bistums stellte hier Chancen und Möglichkeiten vor.

Anzeige Anzeige

Die Schülern wurde auch gezeigt, dass ihnen nach einer abgeschlossener Ausbildung alle Wege der Weiterbildung und Qualifizierung offen stehen – von der innerbetrieblichen Fortbildung, über Meisterschule und Fachoberschule, bis hin zum Studium ohne Abitur. Oder wie es der Fachpraxislehrer für Gastronomie, Markus Schröer vom Berufsschulzentrum Westerberg, formulierte: "Vom Tellerwäscher zum Millionär". Denn: Gerade die Gastronomie biete die Chance, nach einer Lehre mit Auslandsaufenthalten in kurzer Zeit Sprachen zu lernen und sich fortzubilden. Schritte, um die Karriereleiter rasch hoch zu klettern.