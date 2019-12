Bohmte. Eine besondere Ehrung nahm der DRK-Ortsverein Bohmte beim jüngsten Blutspendetermin vor. Für die 100. Blutspende konnte Dieter Tiesing geehrt werden.

Wer auf eine Zahl von 100 Spenden kommt, ist seit vielen Jahren bereit, durch seine Spende Leben zu retten beziehungsweise Erkrankten zu helfen. Spenderblut findet schließlich keineswegs überwiegend im Zusammenhang mit Unfällen Verwendung, sondern wird vielfach in der Krebstherapie benötigt.

Sieben Erstspender

Verzeichnet wurden beim jüngsten Blutspendetetermin in den Räumen der Oberschule Bohmte insgesamt 127 Spender, davon 120 Wiederholungsspender und sieben Personen, die ihre erste Blutspende absolvierten. Gespendet werden kann mehrfach im Jahr. Für Frauen gilt die Regelung von maximal vier Spenden, für Männer sind es höchsten sechs Spenden. Und zwischen den jeweiligen Spenden müssen jeweils 56 Tage liegen.



Und auch das gehört dazu: Im Anschluss an die Spende ist für einen Imbiss gesorgt, der in Bohmte in Buffetform serviert wird. Für die Zubereitung sorgt die DRK-Sozialgruppe.

Nächster Termin

Die nächste Gelegenheit, in Bohmte Blut zu spenden, gibt es am Freitag, 21. Februar 2020 – wie gewohnt von 15 bis 20 Uhr in der Oberschule.