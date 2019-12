Ökumenisches Gedenken an verstorbene Kinder in Lemförde CC-Editor öffnen

Ein leerer Stuhl symbolisiert das fehlende Familienmitglied. Foto: Kirchengemeinde

Lemförde. In Lemförde gibt es am Sonntag, 8. Dezember 2019, ein ökumenisches Treffen unter der Überschrift "Dein Platz bleibt leer". In der ganzen Welt werden jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember Kerzen für verstorbene Kinder angezündet und in die Fenster gestellt. Auf diese Weise wandert das Licht einmal um die Erde.