Plätzchen und heißer Amaretto in Dielingen die Renner

Lecker: heißer Amaretto mit Sahnehaube. Der schmeckt aber auch im Kaffee meinen Birgit Angelbeck, Anke Hesekamp, Marion Schmedt, Manuela Öhlschläger, Susanne Stockmann, Inge Noce, Marita Röbger und Kerstin Röbker-Bringewatt (von links). Foto: Heidrun Mühlke

Dielingen. Einmal mehr zog der beschauliche Adventsmarkt an der St.-Marienkirche viele Besucher nach Dielingen. Neben den Leckereien in fester und flüssiger Form ist der Markt auch stets eine gute Adresse für Kunsthandwerker, die viel Schönes zum Fest in der kleinen Budengasse anbieten.