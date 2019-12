Hunteburg. Länger schon stellte der Bahnübergang an der Hauptstraße in Hunteburg für etliche Bürger ein Ärgernis dar; sie fühlten sich durch den von querenden Fahrzeugen verursachten Lärm belästigt. Seit Freitag dürfte Ruhe eingekehrt sein: Die VLO hat die Fahrbahndecke höhengleich angepasst.

Die Hunteburger waren genervt: Besonders wenn Trecker- oder Lkw-Gespanne mit leeren Anhängern den Bahnübergang passierten, schepperte es tüchtig und so war es laut für die Anwohner, insbesondere natürlich zu den Hauptverkehrszeiten. Lärm verursachend war dabei die Unebenheit zwischen Schiene und Straße. Die Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück, kurz VLO, schaffte jetzt Abhilfe: Wie Jürgen Werner, Eisenbahnbetriebsleiter und Prokurist der VLO mitteilte, wurde am vergangenen Freitag der Übergang saniert.

Der häufig geäußerte Wunsch von Bürgern, die Gleise ganz herauszunehmen, wurde nicht umgesetzt – und das aus triftigem Grund: Zwar wird die Strecke seit vielen Jahren nicht mehr bedient und ist seit fast vier Jahren stillgelegt, eine Entfernung der Schienen bedarf aber eines Planfeststellungsbeschlusses, dem ein umfangreiches Planfeststellungsverfahren vorausgeht.

Zudem: Sollte eine Bahnstrecke im Sinne eines Verkehrskonzeptes, bei dem vielleicht in Zukunft wieder mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene verlegt würde, reaktiviert werden, so bedarf dies bei einer einmal entwidmeten Strecke wiederum eines enormen planerischen und bürokratischen Aufwandes.

Nicht der einzige Übergang an der Strecke

Auch bräuchte es für den Kreuzungsbereich im Falle einer Entwidmung eine rechtliche Regelung – und eine finanzielle. Das Land als Träger der Straße habe aber signalisiert, sich an den Kosten für eine solche Maßnahme nicht beteiligen zu wollen, erklärte Jürgen Werner im Gespräch mit unserer Redaktion. Auch die eventuelle Alternative, der Einbau eines neuen Gleises, erzeuge erhebliche Kosten und wecke vermutlich Begehrlichkeiten an anderen der fast 40 Bahnübergänge entlang der Strecke, so Werner.



Da das Zugießen der Spurrille neben den Schienen vor einem Jahr nicht den gewünschten Effekt erbracht hatte, wurde jetzt die Fahrbahndecke gefräst und eine neue Decke aufgebracht. Die Maßnahme, für die der Übergang zwischenzeitlich halbseitig gesperrt werden musste, konnte innerhalb eines Tages erfolgen. Die Kosten der Sanierung belaufen sich, laut Werner, auf etwa 8.000 Euro.

"Die Senken wurden dadurch beseitigt und der Lärm wird reduziert", sagt Jürgen Werner, weist aber darauf hin, dass zu schnelles Fahren nicht unerheblich zur Geräuschentwicklung beitrage.