Bohmte. Fester Bestandteil der Adventsfeier des Heimat- und Wandervereins Bohmte ist die Auszeichnung langjähriger Mitglieder. Mit Herbert Piefke konnte Vorsitzende Angelika Westermeyer einen Mann ehren, der seit 50 Jahren zum Verein gehört.

Im Saal des Gasthauses Bunselmeyer in Bohmte hatten sich zahlreiche Männer und Frauen versammeln, um einen gemütlichen Nachmittag zu verbringen. Für Kaffee und Kuchen war ebenso gesorgt wie für Unterhaltung. Elisabeth Große-Westerkamp spielte auf dem Akkordeon, Elisabeth Kasper las zumeist humorige Geschichten vor.

Treue Mitglieder

Der Heimat- und Wanderverein besteht inzwischen seit 54 Jahren. Neben Herbert Piefke, der fast von Beginn dabei ist, zeichnete die Vorsitzende fünf Männer und Frauen für 25-jährige Mitgliedschaft aus. Beglückwünschen konnte sie Marianne und Friedhelm Schlie sowie Lore und Heinrich Schnier. Ebenfalls seit 25 Jahren Mitglied ist Elisabeth Schomaker, die an der adventlichen Veranstaltung nicht teilnehmen konnte.

Viele Angebote

Neben regelmäßigen Veranstaltungen wie Wanderungen (die nächste findet am Neujahrstag statt), dem monatlichen Kaffee-Treff-60-Plus im Bohmter Kotten sowie Pickertessen im Winter und Spargelessen im Sommer und dem Boßeln, gibt es in der warmen Jahreszeit auch die Grill- und Klöntreffs an der Rudolf-Meinhardt-Hütte des Vereins in Arenshorst. Dort wurden gerade erst mit finanzieller Unterstützung aus dem Dorfentwicklungsprogramm neue Bänke aufgestellt.