Bohmte. Es gibt grünes Licht für die Reparatur der Brücke, die in Bohmte im Verlauf der Straße Am Schwaken Hofe die Gleise der Deutschen Bahn überspannt. Das teilte Fachdienstleiter Alf Dunkhorst während der jüngsten Bohmter Ortsratssitzung mit. Die Baumaßnahme ist ausgeschrieben.

