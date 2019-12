Feigensenf und Insektenhotels in der Schule Hunteburg CC-Editor öffnen

Knetseife hatten die dritten Klassen hergestellt. Julie und Leann verkauften bunten die bunten Kreationen. Foto: Heidrun Mühlke

Hunteburg. Mit einem Schulfest ist die Projektwoche an der Hunteburger Wilhelm-Busch-Schule zu Ende gegangen. Eine gute Gelegenheit für die rund 250 Schülerinnen und Schüler der ersten bis neunten Klassen der Grund- und Hauptschule ihren Eltern, Großeltern und Freunden zu zeigen, was in dieser Woche geleistet wurde.