Hunteburg. Am kommenden Wochenende - 30. November und 1. Dezember - feiert die St.-Matthäus-Gemeinde Hunteburg ihr Gemeindefest.

Schon am Samstagnachmittag, 30. November, wird die Veranstaltung um 17 Uhr mit einem Flohmarkt und mit dem Budenzauber mit Glühwein, Pommes und Würstchen eröffnet. Um 19 Uhr schließt sich eine Andacht an und dann gibt es den Heimatabend auf dem Kirchplatz.

Der Sonntag, 1. Dezember, startet mit dem Kindergartengottesdienst um 10.30 Uhr. Ab 11.30 Uhr öffnen dann die Stände. Zum Mittagessen gibt es eine Erbsensuppe oder etwas Gegrilltes. Trödelmarkt und eine "Tortenschlacht" mit Kaffee sind vorbereitet.

Mit Veeh-Harfen

Um 14.30 spielt das Veeh-Harfen-Ensemble aus Lemförde in der evangelischen Kirche. Ab 15.30 Uhr bläst der Posaunenchor und ab 17 Uhr findet die große Weihnachtstombola statt. Um 18 Uhr eröffnet Annelie Bretz den Hunteburger Adventskalender auf diesem Markt. "Und wer um 19 Uhr noch immer da ist, kann gerne mit in der Kirche eine Abschlussandacht feiern", so Pastor Stephan Wallis.