Bohmterheide. Guter Brauch ist es für den Bohmter Bläserchor, wenn sich das Jahr dem Ende nähert, die Mitglieder zum gemeinsamen Essen einzuladen. Ort des Geschehens: das Gasthaus Riemann in der Bohmterheide. Und anno 2019 gehörten zwei ganz besondere Ehrungen zum Programm – vor dem Essen.

Chorleiterin Petra Garbe dankte allen Akteuren für den bislang im laufenden Jahr erbrachten Einsatz. Schmunzelnd fügte sie hinzu: „Die eine oder andere weitere Chance zum Mittun gibt es in diesem Jahr noch.“ Sie lobte die gute Beteiligung an den Übungsabenden und sagte: „Ich spüre dabei eine gute Stimmung.“ An alle, die den Bläserchor unterstützen, richtete sie „lieben, lieben Dank“.



Schwere Entscheidung

Ehrungen von Mitgliedern, die lange zum Bläserchor gehören, sind wichtiger Bestandteil des Jahrestreffens. Die Chorleiterin meinte: „Es ist mir schwer gefallen, zu entscheiden, mit welcher Urkunde ich anfangen soll.“ Dass der Name Stolte auf beiden Urkunden stand, verwunderte nicht. Garbe unterstrich: „Dort steht die Wiege der Musik“.

70 Jahre aktiv

Den Anfang machte schließlich Andreas Stolte, der seit 70 Jahren im Bläserchor spielt. Stürmischer Beifall begleitete die Ehrung. Die Chorleiterin verwies darauf, dass sich Andreas Stolte guter Gesundheit erfreut: „Davon profitiert der Bläserchor außerordentlich.“ Garbe erinnerte an ihre Anfänge als Chorleiterin, als Stolte ihr „leise und feine“ Ratschläge geben habe. Sie erinnerte sich daran, dass sie selbst am Anfang immer sehr aufgeregt gewesen sei. Der Rat des erfahrenen Musikers habe gelautet: „Wir gucken, was wir vorfinden und machen das Beste daraus.“ Das habe sie sich zu Herzen genommen.

Notensätze geschrieben

Sie hatte schon eingangs verraten, dass auch auf der zweiten Urkunde der Name Stolte stehen würde. Vorname dieses Mal: Martin. Er war im Chor für die Tuba zuständig und hat sich darüber hinaus besondere Verdienste erworben. Garbe: „Er hat Notensätze für uns geschrieben, die die Gemeinde und uns erfreuen. Erkennt uns und weiß, was wir können.“ Weiter hieß es: „Deine Expertise werden wir weiter nutzen.“ Die Chorleiterin blickte zurück: „Wenn ich mal nicht wusste, ob zu hoch oder zu tief gespielt wurde, Martin half.“ Dass Martin Stolte zum Ehrenmitglied ernannt wurde, verweist auf seine ganz besonderen Verdienste um den Bohmter Bläserchor – unter anderen auch in Leitungsfunktion.

Noch etwas durfte nicht fehlen: der Dank der Aktiven an die beiden Leiter des Chores. Petra Garbe steht seit rund einem Jahr Benedikt Stolte zur Seite. Dabei hieß es: „Das Jahr mit euch hat mega Spaß gemacht.“