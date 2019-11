Hunteburg . Die Woche vor dem ersten Advent wird in der Wilhelm-Busch-Schule Hunteburg besonders gestaltet. Sie mündet in das Schulfest mit Adventsbasar am Freitag, 29. November 2019, von 15 bis 18 Uhr.

In der Woche von Montag, 25.November, bis Freitag, 29. November, findet in allen Klassen der Wilhelm-Busch-Schule eine Projektwoche mit abschließendem Schulfest statt.

Arbeiten für den Basar

In verschiedenen Projektgruppen wird von den Kindern und Jugendlichen gebacken, gekocht, genäht, gehämmert, gemalt und gesägt. Alle hergestellten Produkte werden dann am Freitag, 29. November, in der Zeit von 15 bis 18 Uhr im Rahmen eines Adventsbasars zum Verkauf angeboten. Einige der Schülerwerke (Bilder auf Leinwand), so die Schulleiterin, sollen sogar versteigert werden.

Und fest steht: Beim Schulfest muss niemand hungern oder dürsten. Dank der Mithilfe von Eltern und Mitgliedern des Schulfördervereins können sich alle Besucher in der Cafeteria oder im Freien am Würstchenstand mit Speisen und Getränken stärken.

Weihnachtszirkus und Musical

Aber auch alle anderen Sinne sollen am Schulfestfreitag in Hunteburg nicht zu kurz kommen. So wird eine Projektgruppe einen Weihnachtszirkus darbieten, und eine andere Gruppe führt ein Musical auf. Die Schülerinnen und Schüler des 2. Jahrgangs laden außerdem alle Gäste ein, den Erlebnisraum „Weihnachten mit allen Sinnen“ zu besuchen und zu genießen.