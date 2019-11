Bohmte. Spielerisch lernen in der Astrid-Lindgren-Schule Bohmte. Wie Abfall Wie Abfall richtig getrennt wird und wie Recycling funktioniert, das erfuhren die Schüler mit dem Awigo-Lerntheater.

In Zusammenarbeit mit Jojos Kindermusik hat die Awigo, also die Abfallwirtschaft des Landkreises Osnabrück, dieses Programm entwickelt. Marcel Westermann und Nico Bury waren mit dem Lerntheater zu Gast in Bohmte. Ebenfalls vor Ort: „Awi“, das Maskottchen der Awigo, das ein ein „cooles Stinktier“.

Woche der Abfallvermeidung

Vom 16. bis 24. November findet übrigens die Europäische Woche der Abfallvermeidung statt − eine europaweite Aktionswoche rund um das Thema Abfallvermeidung. Dieses Jahr ist das Leitmotto „Wertschätzen statt wegwerfen − miteinander und voneinander lernen.“ Die Bohmter Schule hatte an einem Preisausschreiben teilgenommen. Gewinn war das Gastspiels des Lerntheaters.

Erstmals wurde das Lerntheater auf der Landesgartenschau in Bad Iburg im Rahmen des Projektes „Grünen Klassenzimmer“ aufgeführt. „Wie viel Müll produziert überhaupt jeder Bundesbürger?“, fragte Marcel Westermann. Kinder und Lehrer konnten die Kilomenge schätzen. Gar nicht so einfach. Die Antwort: „Es sind rund 600 Kilogramm.“ Ziemlich viel. Deshalb sei es wichtig, Müll zu vermeiden und wiederzuverwerten, so Westermann.

Hinzu kommen dann noch tonnenweise Sperrmüll, Elektroschrott, Altglas, Altkleider und anderes mehr. Für solche Abfälle hat die Awigo die Recyclinghöfe eingerichtet. Und dann gibt es ja noch die Grünabfallplätze.

Welcher Abfall gehört in die braune, die gelbe und die schwarze Tonne? Die Gäste hatten Karten mit Symbolzeichnungen mitgebracht. Schüler hatten dann die Aufgabe, diese richtig einzuordnen. Etwa Zeitschriften, Konservendosen, Joghurtbecher, Teebeutel und Windeln. Aber wo müssen zum Beispiel Fischgräten entsorgt werden? Eine schwierige Frage. „Die kommen in die Restmülltonne. Sie gehören nicht in den Bioabfall“, erläuterte Westermann. Für jede korrekt zugeordnete Karte gab es Applaus.

Müllstaffellauf

Ein Müllstaffellauf gehörten außerdem zu den Aufgaben, die die Gäste vorbereitet hatten. Hier galt es, (echten) Müll in die richtigen Eimer zu legen. Dass man aus Müller auch tolle Sachen basteln kann, erfuhren die Schüler um Abschluss des Vormittags. In den sortierten Abfällen lassen sich nämlich einige Wertstoffe entdecken, die sich leicht im Sinne einer kreativen Abfallvermeidung zu Musikinstrumenten umbauen lassen.

„Wir hatten alle großen Spaß an dieser tollen Veranstaltung“, berichtet Lehrerin Bettina Schneider-Dietrich. Ein Höhepunkt war dabei der Instrumentenbau und die Erprobung der Instrumente mit den Einstudieren des „Awigo-Songs“.