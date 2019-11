Lemförde. Immer mal wieder gibt es diese besonderen Konzerte, die ihr Publikum mitreißen und besonders lange nachklingen. Wer im Lemförder Rittersaal war, hatte das Glück, einen solchen Konzertabend zu erleben. Eingeladen vom Verein " KulturBunt" war Fee Badenius mit ihrer Band.

Es hatte ein wenig Wohnzimmeratmosphäre: etwa 100 Zuhörer saßen im Halbkreis, der Rittersaal in heimeliges Licht getaucht und vorne standen vier Musiker, die einen schönen Abend versprachen, bei dem das frühe Aufstehen am nächsten Morgen in Vergessenheit geraten sollte.

Es wurde ein sehr persönliches Konzert - nicht allein wegen der Nähe zu ihrem Publikum. Fee Badenius singt von alltäglichen Lebenssituationen, Essgewohnheiten und natürlich von der Liebe. Damit erreicht sie prompt die Herzen ihrer Zuhörer. Sowieso erleben das Publikum die Liedermacherin in Bestform und ihre Band, das sind Schlagzeuger Christoph Helm, Pianist Johannes Still und Bassmann Jochen Reichert, steht dem nichts nach.

Zum Nachdenken anregen

Ihre Songs sind mal fröhlich, mal melancholisch, mal regen sie zum Nachdenken an und manches Mal zaubern sie ein Lächeln ins Gesicht. Eines haben all ihre Lieder gemein: „Meine Texte sind autobiografisch“, erklärt sie und fügt augenzwinkernd hinzu: „Unterschiedlich in der Prozentzahl allerdings, von null bis 100 Prozent.“

Da geht es um heutige Essgewohnheiten im Lied „Fleischeslust“. Alle würden sich gesund ernähren nur ihr würde beim Anblick eines Werkes das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Fleisch-ess-Lust“, nennt sie den Hang zu Schnitzeln und Co.. Da gab es gleich die wertvollen Tipps zum Abnehmen musikalisch hinterher. „Es gibt einen einfachen Trick bei FDH (Friss die Hälfte): kocht einfach die doppelte Menge.“

Sowie dieses, gab es etliche Schmunzelsongs mit hintersinnigem Wortwitz im Repertoire, aber Fee Badenius kann auch anders. Feine, leise Töne schlug sie an, in Gedenken an ihre Mama, die im April dieses Jahres verstorben ist. „Ich trage dein Lachen auf meinem Gesicht“, sang sie gefühlvoll und manch einer zückte verstohlen das Taschentuch, um sich die Glitzerperlen aus den Augenwinkeln zu wischen.

Voller Spielfreude

Ihre Lieder handeln vom Alltäglichen, es geht ums Aufräumen, um Körperformen, um Tiere, auch um ihre Liebe zu Pferden, wenn sie vom „Pferdemädchen“ singt. Authentisch und voller Spielfreude schafften Fee Badenius und ihre Band es im Handumdrehen, das Publikum zu berühren, zu amüsieren, einfach zu bezaubern. Klar, dass die Vier nicht ohne Zugabe nach Hause durften.