Der Gemeindeverband dankte dem bisherigen Bürgermeister Klaus Goedejohann für viele Jahre guter Zusammenarbeit. Rechts im Bild der Vorsitzende Markus Kleinkauertz. Foto: Herbert Trentmann

Bohmterheide. „Das sieht doch gut aus – Erfolgreiche Regierungsarbeit (in Hannover) für unsere Heimat“. So lautet der Titel des druckfrischen Informationsheftes der CDU-Landesregierung, die am Morgen in Hannover vorgestellt wurde. Der Generalsekretär Kai Seefried brachte sie am Abend von dort mit zur Mitgliederversammlung des CDU-Gemeindeverbandes Bohmte-Hunteburg-Herringhausen/Stirpe-Oelingen.