Rüdiger Scheibe freut sich sehr über die Auszeichnung und die Plakette des Sozialverbandes, die Renate Tebelmann im Beisein vieler Gäste überreichte. Foto: Heidrun Mühlke

Lemförde. Als eines der ersten Rathäuser im Landkreis Diepholz trägt das Gebäude in Lemförde die Plakette „Ein gutes Beispiel - überlegt geplant - an alle gedacht“. Mit dieser Plakette zeichnet der Sozialverband Deutschland (SoVD) öffentliche Gebäude aus, bei deren Planung auch an behinderte und ältere Menschen gedacht worden ist.