Hunteburg. Filiz Polat, Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen aus Bramsche, betonte nach einem Besuch der Kriegsgräbergedenkstätte Meyerhöfen bei einem Gespräch im Gasthaus Knostmann: „Frage und Auftrag ist: Wie kann ein würdevolles Gedenken auf diesem Friedhof ermöglicht werden ? Und wie halten wir die Erinnerung wach?“.

Nach einem gemeinsamen Ortstermin mit Bohmtes Bürgermeisterin Tanja Strotmann, Hunteburgs Ortsbürgermeister Norbert Kroboth sowie dem Historiker Dr. Volker Issmer und Dr. Michael Gander (Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht e.V.) sowie Vertretern des Ortsrates wurde die aktuelle Situation des Friedhofs diskutiert und wie „würdevoll mit diesem Ort umgegangen werden kann.“



Ab 1. Januar nächsten Jahres gilt eine Vereinbarung, wonach die Gemeinde Bohmte für die Pflege des Friedhofs zuständig ist. Bislang war es das Land. Die Namenstafeln aus Bronze, die 2017 abgeflext und gestohlen worden waren, sind bislang noch nicht ersetzt worden. Einig war sich die Runde, dass die Defizite der Gedenkstätte, die fehlenden Tafeln ebenso wie zum Beispiel auch bei der Einfriedung des Geländes oder der fehlenden (mehrsprachigen) Erläuterung durch eine Infotafel abgestellt werden müssen.

Volker Issmer erinnerte zudem daran, dass die Gedenkstätte in Meyerhöfen eine „Angelegenheit der gesamten Region Osnabrück ist“, denn hier ruhen die sterblichen Überreste von 482 Männern, Frauen und Kindern. Rund 100 davon anonym.

Nach einer offiziellen Gräberliste von 1971, so Issmer weiter, seien Menschen zahlreicher Nationen bestattet. 244 von ihnen sind als Russen bezeichnet worden – es könne sich auch um Ukrainer oder andere Bürger der damaligen Sowjetunion handeln. Die meisten der in Meyerhöfen bestatteten Toten wurden dorthin von anderen Friedhöfen, zumeist aus dem Osnabrücker Land, umgebettet. Die Begräbnisstätte gebe es schon seit 1942 und müsse in die regionale Gedenkstättenarbeit einbezogen werden.

Volker Issmer und Michael Gander betonten, Meyerhöfen als wichtiger Erinnerungsort und Mahnung vor Gewaltherrschaft und Rassismus sei immer noch im öffentlichen Bewusstsein der Menschen in Stadt und Landkreis Osnabrück kaum präsent. Issmer: „Es fehlt ein großes Projekt über den Friedhof Meyerhöfen.“

Die Gedenkstätte müsse ein würdevoller Ort sein und zu Versöhnung und Völkerverständigung mahnen, auch darüber herrschte Einigkeit in der Runde. Gemeinsam mit dem Verein Augustaschacht sollen 2020 konkrete Vorhaben angegangen werden.

Anzeige Anzeige

Ein vom Heimatverein Hunteburg herausgegebenes Infoheft zur Gedenkstätte wurde ins Gespräch gebracht. Zunächst wird aber der Friedhof selbst im Fokus stehen, sprich die fehlenden Namenstafeln, der defekte Zaun, bessere Information und die erforderliche Pflege.