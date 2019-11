Als die Ortschaft Stirpe-Oelingen den 625. Geburtstag feierte, fand das Erntefest Herringhausen-Stirpe-Oelingen an der Gemeinschaftshalle Stirpe statt. Das soll 2020 wiederholt werden. Archivfoto: Stefan Gelhot

Herringhausen. Das Erntefest Herringhausen-Stirpe-Oelingen wird im Jahr 2020 zum zweiten Mal an der Mehrzweckhalle in Stirpe-Oelingen gefeiert. Dafür sprachen sich die Ortsratsmitglieder in der Sitzung im Feuerwehrhaus in Herringhausen aus.