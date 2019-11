Moderne und traditionelle Lieder in St. Marien Dielingen CC-Editor öffnen

Die Dielsingers geben am 8. Dezember ein Konzert in der St.-Marien-Kirche. Foto: Florian Stutzky

Dielingen. Am 2. Adventssonntag, 8. Dezember 2019, findet das alljährliche Adventskonzert der "Dielsingers" in der Kirche St. Marien in Dielingen statt. Beginn ist um 15 Uhr.