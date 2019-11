Haldem. Kaum einer, der am Sonntagnachmittag das Schloss Haldem mit leeren Händen verließ. Mehrere Hundert Besucher waren zum Winterbasar auf das Klinikgelände der LWL-Maßregelvollzugsklinik nach Haldem gekommen, um zwischen handgefertigten Holzarbeiten zu bummeln und zu stöbern.

Einmal mehr öffneten sich die Pforten zu einer vorweihnachtlichen Holzausstellung im Schloss Haldem. Was unter den geschickten Händen der Patienten in der Arbeitstherapie mit Patienten entstanden ist, durften die Besucher wohlwollend in Augenschein nehmen und erwerben. Kreatives und künstlerisches Handwerk lockte abermals Interessierte aus der ganzen Region hinter die Mauern der Klinik, die gerne die Gelegenheit zum Stöbern, Schauen und Kaufen nutzten.

Winterliche Deko-Häuser, Grillzangen, Kinderspielzeug, Nistkästen, Schwibbögen und vieles mehr sind in den vergangenen Monaten in der Arbeits- und Beschäftigungstherapie der Haldemer Klinik entstanden. Sie wurden von suchtkranken Patienten der Einrichtung hergestellt. Aber nicht nur Holz wird verarbeitet, in der Arbeitstherapie wird auch genäht, getöpfert, geflochten und vieles mehr.

Das ganze Jahr über wird für den Verkauf bei dieser Ausstellung im Schloss, der Messe auf dem Brockumer Großmarkt und den Weihnachtsmärkten in Lemförde und Levern hingearbeitet.

Neben Holzarbeiten In der Zeit von 12 bis 18 Uhr werden die Holzprodukte ausgestellt und verkauft. In der Cafeteria der Klinik können sich die Besucher Kaffee und Kuchen schmecken lassen. Gemütliche Atmosphäre zum Verweilen und Genießen hatten die Beteiligten aus der Klinik auch in der Cafeteria geschaffen. Es duftete nach frischem Kaffee und Patienten und Mitarbeiter hatten Kuchen gebacken, den sie mit Freude servierten.

Außerdem bot sich Gelegenheit, an Führungen durch die forensische Klinik teilzunehmen, um die Arbeit im Maßregelvollzug kennenzulernen.