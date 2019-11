Arenshorst. Eine großartige Sängerin und eine wundervoll einfühlsame Pianistin, wie man sie nur selten zu hören bekommt. Die Rede ist von der Sopranistin Helen Katja Rothfuss und der Kammermusikerin Viola Mokrosch, kurz das „Arioso-Duo“, die jetzt auf Einladung des Kulturrings Bohmte in der Kirche St. Johannis zu Arenshorst konzertierten.

Was sollen wir Ihnen anbieten im November, als ein Konzert mit Werken der Hochromantik für Sopran und Klavier“, meinte Hartwig Ventker als Vertreter des Kulturrings, der zur jüngsten Ausgabe der Arenshorster Konzertreihe die Besucher willkommen hieß. Sein besonderer Dank galt dem Bielefelder Pianohaus Kemp, das den Flügel zur Verfügung gestellt hatte. „Das ist eine extrem professionelle Zusammenarbeit“, betonte Ventker.

„Die Welt muss romantisiert werden - so sprach der Dichter der Frühromantik Novalis eine Art Zauberformel“, erklärte Viola Mokrosch, die abwechselnd mit Helen Katja Rothfuss die Moderation übernahm. In einem seiner Romane habe Novalis die ‚blaue Blume‘ als Symbol für die Romantik gewählt. „Sie wurde zur Sehnsucht, einer Sehnsucht nach Grenzüberschreitung und Transzendenz“, so die Pianistin, die weiter ankündigte: „Unsere Liedauswahl geschah unter dem Aspekt, die Liebe in den verschiedensten Facetten aufscheinen zu lassen, und zwar der Romantik, der Spätromantik bis hin zum frühen Expressionismus.“ Die nun folgenden Lieder handelten von der Leichtigkeit des Verliebtseins, von Überschwang, Leidenschaftlichkeit, Innigkeit, aber auch von der Zerbrechlichkeit der Liebe, von Wehmut, Traurigkeit, von Zartheit und großer Liebeserfüllung.

Atmosphärischer Tiefe

Mal kokett, mal demütig, mal sehnsuchtsvoll eröffnete das Duo das Programm mit Liedern der Romantik von Johannes Brahms. Wie „Ständchen“ – hier wurde der Komponist von einem Bild inspiriert, „Vergebliches Ständchen“ oder „Mädchenlied“. Lieder mit atmosphärischer Tiefe, die die Sopranistin mit ihrem warmen Timbre, ihren lustvollen Koloraturen bereicherte, sodass die Zuhörer in eine romantisch-melancholische Stimmung eintauchten. Präzise, perlend mit weichem Anschlag verlieh die Pianistin so manchem Werk einen elegischen Ausdruck oder entfaltete einen immensen Klangzauber.

Clara Wieck-Schumann feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag. Nach Texten von Heinrich Heine hatte das Arioso-Duo „Ich stand in dunklen Träumen“, „Sie liebten sich beide“ und „Liebeszauber“ ausgewählt. Musik, die einen Kontrast zwischen Euphorie und Demut zeigte. Aus dem Liederzyklus „Frauenliebe und -leben“, den Robert Schumann 1840 komponierte, sang die Sopranistin „Seit ich ihn gesehen“ und „Du Ring an meinem Finger“. In dem gleichnamigen Gedichtzyklus von Adelbert von Chamisso wird der Lebensweg einer Frau von der ersten Liebe bis zum Tod ihres Ehemanns nachvollzogen.

Schumanns Vertonung von Heinrich Heines Gedicht „Die Lotosblume“ gilt als Symbol für eine geniale Liebe. Das ekstatische Ende im Zyklus op. 39 wird in der „Frühlingsnacht“ erreicht. Von Anfang an erzeugt diese Musik eine freudig erregte Stimmung. Die Harmonien bilden eine mitreißende Kette aus Septakkorden, hoch liegende Akkorde pulsieren in Sechzehntel-Triolen. „Ich liebe dich“ von Edward Grieg – mit dieser euphorischen Hommage an die Liebe ging´s in die Pause.

„Die Nachtigall“

Als Verkünderin der Liebe erklang zu Beginn des zweiten Teils „Die Nachtigall“ von Alban Berg. Von Alma Mahler-Werfel, Ehefrau von Gustav Mahler, sind 14 Lieder überliefert, von denen Rothfuss und Mokrosch „Laue Sommernacht“ und „Ich wandle unter Blumen“ präsentierten. Die letzten vier Lieder von Richard Strauß waren dann allesamt durchzogen von unerfüllter Sehnsucht, Trauer, verträumter Stimmung und heiß ersehntem Liebesglück.

Ein Konzert, bei dem alles stimmte: Timbre, Klangfülle, dynamische Spannkraft und eine verinnerlichte Interpretation von Helen Katja Rothfuss und Viola Mokrosch bot eine unglaubliche Intensität gepaart mit leidenschaftlicher Hingabe zur Musik. Da ließ das begeisterte Auditorium das Duo ohne zwei Zugaben nicht gehen: Das berühmte und ganz und gar zu Herzen gehende „Ständchen“ von Franz Schubert sowie das innige „Ich liebe dich!“ von Ludwig van Beethoven.