Bohmte. Ein Leben ohne Hund kann sich Ursula Bente aus Bohmte überhaupt nicht vorstellen. Sie und ihr Jack Russell Terrier sind ein Herz und eine Seele.

Über 16 Jahre war der Jack Russell Terrier Benji ihr ständiger Begleiter. Ohne ihren Benji lief bei Ursula Bente gar nichts. Als der treue Begleiter dann im Alter von 17 Jahren verstorben war, wollte sich die Hundehalterin zunächst keinen neuen Hund mehr zulegen. Der Schmerz über den Verlust war einfach zu groß. Ehemann Wilfried und Tochter Nadine halfen.

Nadine war bei Bekannten auf einem Pferdehof in Neunkirchen auf einen Wurf von fünf niedlichen Jack Russell Welpen aufmerksam geworden. Die Hundebabys, drei Rüden und zwei Hündinnen, hatten gerade die Augen geöffnet und begannen schon aktiv zu werden. Ursula Bente erinnert sich: "Mein Mann und meine Tochter sind hingefahren und haben sich den schönsten Rüden ausgesucht und im Alter von neun Wochen zu uns geholt. Als ich den kleinen Kerl zum ersten Mal in den Armen hielt war ich wohl der glücklichste Mensch in Bohmte."

Tägliche Spaziergänge

Und das ist Ursula Bente auch heute noch. Denn aus dem kleinen "Fritz", auf diesen Namen wurde der Rüde von Ursula Bente getauft, hat sich ein kerniger Rüde entwickelt, der seiner Rasse alle Ehre macht und seinem Frauchen bei den täglichen Spaziergängen längst des Bohmter Flugplatzes immer wieder Freude bereitet. Fritz ist ein Einzelgänger, der mit Artgenossen nichts am Hut hat. Fritz ist nur auf sein Frauchen fixiert. "Und das ist auch gut so", schmunzelt die Besitzerin.

Jack Russell sind Jagdhunde die aber auch als Familienhunde sehr gut gehalten werden können.