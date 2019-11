Bohmte. Dass der Job von Tagesmüttern kein Zuckerschlecken ist, wird klar, wenn man die Aufgaben betrachtet: spielen, basteln, wickeln, kochen, trösten und vieles mehr. Mal ein Päuschen zwischendurch? Pustekuchen! Grund genug der wertvollen Ergänzung im Betreuungsbereich einmal Danke zu sagen. Deshalb hatte Gleichstellungsbeauftragte Karin Helm die Tagesmütter zur inzwischen dritten Auflage des Frühstücksbrunchs ins Gasthaus Gieseke-Asshorn nach Bohmte eingeladen.

„Ich freue mich, dass so viele gekommen sind“, begrüßte Karin Helm die Frauen aus Bohmte, Hunteburg und Herringhausen-Stirpe-Oelingen. Ihr besonderer Gruß galt Simone Hartung, zweite Vorsitzende des Vereins zur Kindertagespflege Osnabrücker Land, als auch dem Referenten Diplom Sozialarbeiter, Thomas Ramm und dem Kinderbuchautor Lars Herrmann.

Karin Helm, als Gleichstellungsbeauftragte habe sich auf die Fahne geschrieben, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Da kämen die Tagesmütter ins Spiel, die sich ganz individuell auf die Bedürfnisse der Familien einstellen könnten. „Das kann man gar nicht genug wertschätzen“, sagte sie. Gerade darum sei es ihr ein Anliegen, mit einem gemeinsamen Frühstück und kleinen Geschenken Danke zu sagen.

Selbstständig arbeiten

„Tagesmütter arbeiten selbstständig“, erklärte Simone Hartung. Sie müssten eine 160-stündige Qualifizierungsmaßnahme und außerdem jährliche Fortbildungen absolvieren, um in der Kinderbetreuung tätig sein zu können. In der Gemeinde Bohmte seien insgesamt 23 Tagesmütter aktiv. „Hier sind wir noch gut aufgestellt“, so Hartung. Es gebe in Niedersachsen bereits Gebiete, in denen keine Tagesmütter mehr existierten. Das sei wohl den kostenfreien Kindergartenplätze geschuldet. Die allerdings, würden mittlerweile aus allen Nähten platzten.

Für die Tagesmütter selbst ist der Frühstücksbrunch nicht nur willkommene Abwechslung, sondern gute Gelegenheit sich untereinander auszutauschen. „Hier treffen wir Kolleginnen und können Erfahrungen und Tipps weitergeben“, sagten die Frauen.

Bevor sich alle Tagesmütter Fair-Trade-Geschenke aussuchen konnten, hörten sie Thomas Ramm, der über „Kinderrechte aus psychologischer Sicht“ referierte, gerne zu. Und Kinderbuchautor Lars Herrmann gab einen Einblick in sein Buch „Pepe Pinguin“, das danach reißenden Absatz fand.