Eine Stimme, ein Piano und ein Künstler in Stemwede CC-Editor öffnen

Sebastian Krumbiegel gastiert am Freitag im Life House in Stemwede-Wehdem. Foto: Markus Wustmann

Stemwede-Wehdem. Dem Verein für Jugend, Freizeit und Kultur (JFK) ist es gelungen, Sebastian Krumbiegel wieder nach Stemwede zu holen. Solo am Piano können Veranstaltungsbesucher den Musiker am Freitag, 22. November, ab 20 Uhr im Life House in Stemwede-Wehdem erleben.