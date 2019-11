Bohmte. Es ist guter Brauch, dass der Kulturring Bohmte den Nachwuchs (und auch die Großen) zum Puppentheater einlädt. Am Freitag, 22. November 2019, ist es wieder soweit. Dann erleben die Zuschauer ab 15.30 Uhr im Gemeindesaal der St.-Thomas-Gemeinde Bohmte die Geschichte "Das Gespenst in Knolles Garten".

Zu Gast in Bohmte ist das Theater Musik & Fadenspiel. Gezeigt wird ein Stück aus der Serie "Knolles Abenteuer".Das Marionettentheater macht Kindern ab 4 Jahren Spaß. Nach oben gibt es keine Grenze... Die Nachricht lautet: "Polli Poltergeist ist aus Gespensterdorf entlaufen!" Das liest Tante Schrecklich in der Zeitung und kann nicht mehr ruhig schlafen. Ausgerechnet der kleine Wuff wird als Wachhund eingesetzt. Doch er und Gärtner Knolle freunden sich mit Polli an. Oh weh, wenn das Tante Schrecklich erfährt.

Als Eintritt sind 4 Euro zu entrichten, Begleitpersonen sind frei.