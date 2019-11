Die Jubilare (von links): Volker Böhm, Walter Urner mit seiner Frau Sandra, Ingo Rauch mit Frau Gitta, Ralf Rückin mit Frau Sonja und Uwe Wiechmann freuten sich über ihre Auszeichnungen ihres Chefs Heinrich Düvel mit seiner Frau Renate (ganz links) sowie Juniorchef Michael Düvel (rechts). Foto: Heidrun Mühlke

Hunteburg . Im Tischlereibetrieb Düvel in Hunteburg herrscht ein gutes Miteinander. Viele der Angestellten sind bereits seit zehn mehr Jahren in der Handwerksfirma beschäftigt. Für Heinrich Düvel, Chef im Betrieb, ist es zur Tradition geworden, Mitarbeiter für deren langjährige Betriebszugehörigkeit zu ehren sowie mit einem Präsent, Blumensträußen und einem gemeinsamen Abendessen im Gasthaus Knostmann in Hunteburg zu verwöhnen.