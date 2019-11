Hunteburg . "Es ist 19 Uhr...", so eröffnete Ortsbürgermeister Norbert Kroboth im Gasthaus Trentmann die jüngste Ortsratssitzung. Etwas später teilte er mit, dass er sein Mandat im Ortsrat zum 31. Dezember 2019 niederlegen wird.

Kroboth erläuterte, dass er dem Hunteburger Ortsrat weiter als beratenden Mitglied angehören wird, da er weiter im Gemeinderat Bohmte und in den Ausschüssen dort vertreten sein wird. Der Mandatsverzicht führt zum einer außerordentlichen Ortsratssitzung, die am Dienstag, 14. Januar 2020, stattfinden wird.

In Anbetracht der Tatsache, dass Kroboth seine letzte Ortsratssitzung leitete, nutzte SPD-Fraktionsvorsitzender Markus Helling die Gelegenheit, dem Ortsbürgermeister für sein Engagement zu danken und ein Präsent zu überreichen.

Auf einen weiteren Termin in Hunteburg wies Bürgermeisterin Tanja Strotmann hin. Demnach findet das Bohmter Neujahrstreffen am ersten Wochenende im neuen Jahr am Samstag, 4. Januar 2020, statt – in Hunteburg. Der Veranstaltungsort stehe noch nicht ganz fest, hieß es weiter.

Untersuchung durch Architekten

Im Verwaltungsbericht teilte Strotmann mit, dass die Verwaltung in Sachen Kindrgartenerweiterung mit beiden Einrichtungen, dem katholischen und dem evangelischen Kindergarten, Kontakt aufgenommen hat. Sie fuhr fort: "Beide können sich eine Erweiterung vorstellen und haben Architekten beauftragt, um festzustellen was man wie und wo und zu welchen (geschätzten) Kosten erreichen kann.

Maschinelle Straßenreinigung

Unter dem Punkt Mitteilungen sprach Helling die maschinelle Straßenreinigung in Hunteburg an. Sie funktioniere im großen und ganzen gut, nur die Herringhauser Straße bereite derzeit Probleme. Werde dort, wie es lange der Fall war, vor 7 Uhr gekehrt, könne auch der Parkstreifen einbezogen werden. Da derzeit zu unterschiedlichen Zeiten später gekehrt werde, bereiteten parkende Fahrzeuge Schwierigkeiten. Helling: "Es war abgesprochen, vor 7 Uhr zu kehren." Fachdienstleiter Alf Dunkhorst antwortete, dass es eine entsprechende Meldung an die Firma gegeben habe, aber bislang noch keine Rückmeldung erfolgt sei.