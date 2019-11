Bohmte. Zur 92. Lokalschau hatten die Aktiven des Geflügelzuchtvereins (GZV) Bohmte und Umgebung in die Reithalle am Schützenplatz eingeladen.

In diesem Jahr besteht der Verein, der 1899 gegründet wurde, stattliche 120 Jahre. Sozusagen als Geburtstagsgeschenk gehörte zur Herbstausstellung, bei der die Ergebnisse des Zuchtjahres begutachtet werden können, lockte die Sonderschau "Chabo" der Gruppe Nord in die Bohmter Reithalle. Noch vor einigen Jahren zählte die Bohmter Geflügelschau zu den größten Präsentationen des japanischen Chabo-Huhns, so der Vorsitzende Wolfgang Johann-Krone, der sich darüber freute, dass die Züchter der Gruppe Nord nach Bohmte gekommen waren. Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Ulf Schütte hatte er die Ausstellungsleitung übernommen.

Preisrichter hatten viel zu tun

Insgesamt 590 Hühner, Gänse, Tauben und Enten stellten sich den Preisrichtern Karl Fleischer, Michael Kahre, Wilhelm Osterkamp und Gerhard Wenke zur Bewertung. Unterstützt wurde die Jury von Heinrich Schierholz, Udo Ahrens, Norbert Niedernostheide sowie Sven Böhme und Karl Schlüter. Allein 216 Chabo-Hühner galt es, in der Sonderschau zu bewerten. Chabos, das sind japanische Zwerghühner, kleinwüchsig, kurzbeinig, vielfarbig und weichfiedrig. Aber sie sind nicht nur schön anzuschauen, sondern haben auch Charakter: zutraulich, putzig und niedlich – wie es in einem Bereicht heißt.

Jugendgruppe stark vertreten

Die Jugendgruppe des gastgebenden Vereins war mit 66 Tieren vertreten. So konnte Wolfgang Johann-Krone gemeinsam mit Jugendwart Matthias Meyer Dustin Anders, Simon Bäcker sowie Emily Sophie Kirchner für ihre Leistungen auszeichnen. Ebenso nahmen Samuel Meyer gemeinsam mit Marlon und Mira Waldorf ihre Auszeichnungen entgegen. Zum neuen Vereinsmeister wurde an diesem Nachmittag Taylor Becker für seine züchterischen Erfolge gekürt.