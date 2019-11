Bohmte. Inzwischen zum siebten Mal fand das Thomas-Dinner im Landgasthaus Gieseke-Asshorn Bohmte statt. „Mittlerweile ist das Thomas-Dinner zu einer festen Größe im Bohmter Veranstaltungskalender geworden“, erzählt der Moderator des Abends, Kai-Fabien Rolf, der selbst 2012 der erste Vorsitzende des Vereins Thomas & Freunde war, der als Veranstalter fungiert.

„Bei dem Thomas-Dinner handelt es sich um eine Benefitzveranstaltung des Fördervereins „Thomas & Freunde“, der die Arbeit mit Jugendlichen in der St.-Thomas-Kirchengemeinde unterstützen möchte. „Unser Ziel ist es, besonders den Erhalt der Diakonenstelle in Bohmte zu ermöglichen“, sagte Julian Lipka, 1. Vorsitzender des Vereins. Die derzeitige Diakonin Helena Moor in Bohmte leitet beispielsweise den Konfirmandenunterricht, betreut mehrere Jugendgruppen. Darüber hinaus hat sie immer wieder eigene Projekte, um Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu ermöglichen. „Am wichtigsten aber ist, dass sie als Ansprechpartnerin für die Jugendlichen da ist. Thomas & Freunde finanziert einen Viertel der Stelle – und das funktioniert nur, wenn viele mithelfen“, so Lipka weiter.



Beeindruckende Speisenfolge

Das Team des Landgasthauses Gieseke-Asshorn hatte für die Gäste eine gemütliche Atmosphäre und ein Vier- Gänge-Menü der Sonderklasse vorbereitet. Die Speisenabfolge war gigantisch wie einer der Besucher meinte – von Rothohlsüppchen mit sautierten Äpfeln über Ravioli mit Ricotta-Füllung auf Kürbisgemüse weiter Roastbeef oder Geflügelbrustfilet mit Aromen gegart mit herbstlichen Gemüse und Kartoffelgratin und als Dessert Tropfencreme mit Mohn an Pflaumenröster und Hafertalercrumble.

Tosender Applaus

In diesem Jahr gab es eine Neuerung. Denn zum ersten Mal gab es keine Musicalsongs zu hören, sondern die Band Alacoustic sorgte für einen runden Rahmen der Veranstaltung. Die fünfköpfige Band bot sehr zur Freude des Publikums Auszüge aus der gesamten Musiklandschaft der 60er-, 70er-, 80er- und 90er Jahre. Und das alles in erstklassiger Qualität. Die Gäste dankten es den Musikern mit tosendem Applaus. Viele Zuschauer erinnerten sich an ihre Jugendzeit und es wurden viele Erinnerungen geweckt.

Nach dem Hauptgang zeigte Kai-Fabien Rolf einen Film mit den Höhepunkten des diesjährigen Konficamps in St. Peter-Ording. Ein sehr emotionaler Höhepunkt war die Taufen zweier Jugendlicher.

Zahlreiche Zugaben

Nach dem Dessert fand die alljährliche Hutsammlung statt. Es kam die stattliche Spendensumme von 615 Euro zusammen, die einen beträchtlichen Anteil zum Erhalt der Diakonenstelle bildet. Der Vorstand Thomas & Freunde dankte allen, die an diesem Abend dabei waren und mit ihrer Spende die Jugendarbeit unterstützen. Auf Wunsch der Gäste musste die Band Alacoustic zahlreiche Zugaben geben. Erst danach ging das siebte Thomas Dinner zu Ende. „Wer heute nicht dabei war hat etwas Tolles verpasst“, meinte ein Gast zum Schluss der Veranstaltung.