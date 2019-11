Barnstorf. Wenn die Dämmerung über das Moor hereinbricht, der Nebel langsam aufsteigt und es still wird, dann ist es die Zeit der Moorgeister gekommen. Zu einer geheimnisvollen Wanderung für die ganze Familie mit Kindern bis 10 Jahren lädt die Naturführerin und Wildnispädagogin Ursula Dell zum Samstag, 23. November 2019, ein.

Ab 15 Uhr geht es auf Entdeckungsreise in das spätherbstliche Moor zu den Birken und Moorgeistern. Ausgangspunkt der rund zweistündigen Tour ist das Große Moor bei Barnstorf.



Ächzende Äste im Wind

Manchmal kann man bei Anbruch der Dämmerung über dem Moor eigentümliche Laute hören. Da ist es kein Wunder, dass sich Legenden um ihre Ursache ranken. Wer kennt nicht das laute Ächzen der Äste im Wind? Tagsüber finden wir es angenehm. Aber wenn die Dämmerung über das Moor hereinbricht, der Nebel langsam aufsteigt und es still wird, dann ist es die Zeit der Moorgeister gekommen.

Einladung an Familien

Eine perfekte Kulisse für eine spannende Wanderung durch das Große Moor bei Barnstorf. Zusammen mit der ausgebildeten Naturführerin und Wildnispädagogin Ursula Dell können sich Familien mit Kindern bis 10 Jahre auf die Suche nach den Moorgeistern im Moorbirkenwald machen. Los geht es am Samstag, 23. November, um 15 Uhr. Der Kostenbeitrag liegt bei 6 Euro für Erwachsene. Kinder zahlen die Hälfte.

Wegbeschreibung

Zum Treffpunkt müssen die Teilnehmer in Richtung Moorweg 49 in Barnstorf fahren. An der T-Kreuzung rechts und nach 300 Metern links halten und dann immer bis zum Parkplatz fahren. Achtung: schlechter Straßenbelag. Es werden wetterfeste Kleidung und ein Sitzkissen empfohlen. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen gibt es bei Ursula Dell unter Telefon 05442 913208 oder kontakt@ab-raus-mit-dir.de.

Nähere Informationen und weitere Veranstaltungen finden sich auch unter www.naturpark-duemmer.de.