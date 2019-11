Arenshorst. Beim Arenshorster Konzert, das am Sonntag, 17. November, 18.30 Uhr beginnt, passen der tendenziell düstere Monat November und die musikalische-romantische Gefühlswelt zusammen. Organisator Hartwig Ventker vom Kulturring Bohmte weist darauf hin, dass die einzelnen Stücke moderiert werden.

Überschrieben ist das Konzert mit dem Titel "Von den hellen und den dunklen Seiten der Liebe" – ein Liederabend. Gestaltet wird er von Helen Katja Rothfuss (Sopran), und Viola Mokrosch (Klavier), zwei erstklassige und erfahrene Musikerinnen. Die beiden Künstlerinnen, die das Arioso-Duo bilden, möchten das Publikum entführen in die Welt der romantischen Liedkunst mit all ihrer Leidenschaft und Innigkeit, mit ihrem Schmerz und Humor.

Lieder von der großen Liebe

Helle und dunkle Seiten der Liebe scheinen auf in den Liedern der Romantik von Clara und Robert Schumann, Johannes Brahms, Edvard Grieg, Richard Strauss, Alban Berg und Alma Mahler-Wefel. Es sind Lieder voller Sehnsucht, Erwartung und Visionen von großer Liebe und Treue, aber auch voller Traurigkeit, Einsamkeit und Wehmut. Titel wie "Die Nachtigall", "Traum durch die Dämmerung", "Ich liebe dich", "Der Tod, das ist die kühle Nacht", "Ständchen" oder "Laue Sommernacht" lassen einiges erwarten.

Helen Katja Rothfuss studierte Gesang und Musikpädagogik an der Princeton University/Westminster Choir College. Sowohl in den USA und Kanada als auch in Österreich, Deutschland und den Niederlanden sang sie mit großem Erfolg die bedeutenden Partien ihres Fachs in zahlreichen Opern von Purcell, Mozart, Weber, Johann Strauss, Verdi, Wagner, Richard Strauss und Barber. Mit großer Intensität widmet sie sich auch dem musikalischen Nachwuchs als Dozentin für Gesang und Stimmbildung.

Solistin und Liedbegleiterin

Als Solistin, Kammermusikerin und Liedbegleiterin verfügt Viola Mokrosch über umfangreiche Konzerterfahrungen – national und international. Bei Festivals und Kongressen gab sie Konzerte, Meisterkurse und hielt Vorträge - beispielsweise beim St. Petersburger Frühling. Ihr besonderes Interesse gilt der Gestaltung von themenorientierten Konzerten mit Moderation.

Der Liederabend findet statt in der Arenshorster Kirche am Sonntag, 17. November 2019, 18.30 Uhr.