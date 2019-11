Kleinwagen in Bohmte in Straßengraben katapultiert CC-Editor öffnen

Durch einen auffahrenden Wagen wurde der VW in den Graben katapultiert. Personen wurden nicht verletzt. Foto: Heinz-Jürgen Reiß

Bohmte. Glück gehabt: Bei einem Verkehrsunfall auf der B 51 (Osnabrücker Straße) in Bohmte wurde am Donnerstagmorgen ein Pkw in den Graben katapultiert.