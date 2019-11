Korrekte Perspektive, kein Versehen: Dieses Bild zeigt den toten Specht, ein Buntspecht-Weibchen, das sich aufrecht festgekrallt hat und mit offenen Augen verstorben ist. Foto: Erhard Frost

Hunteburg. Spechte sind tierische Trommler und Zimmerleute in einem. An den farbenfrohen, gefiederten Freunden erfreuen sich viele Menschen. So auch Marli und Peter Gausmann, die an der Römerbrücke in Hunteburg leben.