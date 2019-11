Bohmte. Weil sie beim Einbiegen auf die B51 die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren hatte, ist die Fahrerin eines VWs am Dienstagabend gegen einen Mercedes geprallt - sechs beteiligte Personen, eine verletzte Person und erhebliche Sachschäden sind die vorläufige Bilanz dieses Unfalls.

Der mit fünf Personen besetzte VW hatte nach Angaben der Polizei an der Einmündung der Bremer Straße auf die B51 von Bohmte kommend in Richtung Leckermühle nach links auf die Osnabrücker Straße einbiegen wollen. Dabei verlor die Fahrerin des VW die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen die gegenüberliegende Leitplanke und wurde danach gegen einen mit einer Person besetzten Mercedes geschleudert, der an der roten Ampel in Fahrtrichtung Diepholz wartete.

Die Fahrerin des VW wurde verletzt in das Krankenhaus nach Ostercappeln gebracht. Weitere Personen wurden augenscheinlich nicht verletzt. An den Fahrzeugen entstanden erhebliche Sachschäden. Warum die Fahrerin die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hatte, ist noch unklar.