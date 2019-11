Nach dem dreisten Raubüberfall auf einen Rentner in Hunteburg hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung. Symbolfoto: Michael Gründel

Hunteburg. In der Nacht zu Montag wurde ein älterer Mann in der Straße "Im Sonnenwinkel" in Hunteburg in seinem eigenen Haus Opfer eines Raubüberfalls.