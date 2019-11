Nächster Life House Jam in Stemwede-Wehdem CC-Editor öffnen

„Triple O“sind bekannt für ihren rockigen Sound. Foto: Triple O

Stemwede-Wehdem. Die „Life House Jam“ in Stemwede-Wehdem geht am Montag,18. November um 19 Uhr in die nächste Runde. Die Besucher können sich auf magische Momente freuen. Wenn Musiker ungezwungen aufeinander treffen um sich ihrer Passion hinzugeben entsteht fast immer etwas Besonderes.