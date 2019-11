Bohmte. Ab wann sollten Kinder ein Smartphone haben? Und wie lernen Kinder eine sinnvolle Nutzung von digitalen Medien, ohne selbst Schaden zu nehmen, beispielsweise an traumatisierenden Inhalten? Als Experte in Sachen digitaler Medien für Kinder kommt der Diplom-Pädagoge Jens Wiemken am Donnerstag, 21. 11., nach Bohmte – im Interview hat er unserer Redaktion vorab verraten, was Kindern wirklich hilft.

Wie Eltern ihre Kinder sicher und gut in die digitale Welt begleiten können, das ist Thema eines kostenlosen Elternabends, zu dem die Kinderhaus Wittlager Land gGmbH und die Bildungslandschaft Wittlager Land am Donnerstag, 21. November, 19 Uhr in den Bohmter Kotten einladen (eine vorherige Anmeldung ist allerdings erforderlich). Zu Gast ist dann der Diplom-Pädagoge Jens Wiemken (57), der seit 2006 als freier Referent zum Thema Jugendmedienschutz im Auftrag der Niedersächsischen Landesmedienanstalt unterwegs ist.



Im Interview mit unserer Redaktion schildert Wiemken, was Kinder wirklich beeinflusst, welchen Sinn eine vorher verabredete tägliche Mediennnutzungszeit hat und welche technischen Geräte für sie wirklich sinnvoll sind und welche nicht.

Die vermutliche heißeste Frage für junge Eltern derzeit ist ja: Ab wann bekommt das Kind ein Smartphone? Was wäre denn Ihrer Meinung nach ein gutes Alter?

Kinder bekommen ja nicht automatisch ein Smartphone. Dies sind Erwachsenengeräte und keine Spielzeuge. Sie sehen ja auch wie Erwachsenengeräte aus, wenn man mal richtig hinschaut (lacht) Kinder kommen schon recht früh in Kontakt mit Smartphones. Die Frage ist nicht, ab wann sie eins bekommen, sondern eher ab wann sie eines brauchen. Und da bin ich der festen Überzeugung, dass Kinder im Grundschulalter kein Smartphone brauchen. Kinder im Grundschulalter verstehen das technische Konzept Smartphone gar nicht und auch nicht das des Internets. Zudem wohnen ihre Freunde im nahen lokalen Umfeld. Da muss man sich nicht abends über digitale Kommunikationswege austauschen oder miteinander spielen.

Aber kann es nicht auch gut begründete Ausnahmen geben – Eltern, die sagen, sie wollen, dass ihr Kind sie jederzeit anrufen kann und ähnliches?

Doch, solche Ausnahmen gibt es natürlich. Buskindern gibt das Handy die Sicherheit, auch bei einem ausfallenden Bus nach Hause zu kommen. Alternativ könnten wir natürlich den Kindern auch Geld für ein Taxi mitgeben. Es gibt Kinder, die die Sicherheit des Smartphones brauchen. Sei es, dass sie krank sind oder dass das alleinerziehende Elternteil eine Krankheit hat. Trennungskinder halten über Smartphones Verbindung zum getrennt lebenden Elternteil. Mir sagte zum Beispiel mal eine Schülern einer 4. Klasse, dass ihre Mutter immer sehr komisch werden würde, wenn der getrennt lebende Vater anruft und seine Nummer auf dem Display des Telefons der Mutter erscheint. Ihr hilft ein eigenes Handy.

Viele Eltern haben die Sorge, dass sie ihren Kindern die Zukunftsfähigkeit rauben, wenn sie sie von der digitalen Welt abschneiden – und kaufen deswegen schon mal ein Smartphone…

Natürlich sollten auch Kinder im Grundschulalter Zugang zu digitaler Technik haben. Aber das geht auch ihne Smartphones. Eine portable Spielkonsole wie ein Nintendo 2- oder 3DS wäre da toll. Man kann spielen, fotografieren, Videos drehen, mit Tonaufnahmen spielen und sogar mal lokal vernetzt spielen. Dies sind alles Aspekte, an die wir Grundschulkinder heranführen sollten. Aber offline! Ab der 5. Klasse findet dann ein neuer Gruppenfindungsprozess statt. In dieser Phase ist die Teilnahme an der digitalen Klassengruppe für Kinder durchaus wichtig, um nicht digital ausgeschlossen zu werden.

Selbst wenn das Kind kein eigenes Smartphone bekommt – neulich auf einer Geburtstagsparty haben die 10-jährigen Handynutzer den 5-jährigen Kindern auch schon Youtubevideos und alles mögliche gezeigt. Ist das okay?

5-Jährige haben ständig Einblicke in die Erwachsenenwelt. Wenn Eltern auf den Geräten der 10-Jährigen den Kinderschutz eingeschaltet haben und statt der App Youtube die App YoutubeforKids installiert haben oder noch besser die ZDF-Tivi-App, ist nichts zu befürchten. Ist kein Kinderschutz installiert, kommen auch schon Kinder mit 10 Jahren in Kontakt zur gesamten Bandbreite der Erwachsenenwelt. Und dazu gehören auch Aspekte, die 10-Jährige, geschweige denn 5-Jährige, nicht richtig einordnen können, die sie verstören oder gar traumatisieren. Schöner wäre es natürlich, wenn die Kinder an diesem Geburtstag draußen oder drinnen spielen würden, oder ein Mario-Kart-Rennen auf einer stationären Konsole ausfahren würden.

Ließe sich denn ein Smartphone oder ein Tablet so präparieren, dass es wirklich kindersicher bleibt?

Mittlerweile verfügen alle Konsolen, Tablets und Smartphones über die Möglichkeit sie altersgerecht einzuschränken. Informationskampagnen im Internet wie Internet-abc, schaurig.info oder klicksafe halten genug Informationen zum Download bereit, welche nachvollziehbar erklären, wie das geht.

Abends zuhause das W-Lan ausschalten bleibt manchen Eltern oft als einzige Möglichkeit, den Medienkonsum zu beschränken – muss das so sein?

Die technische Möglichkeit die Online-Zeiten für einzelne Geräte einzuschränken ist eine gute Unterstützung für die häusliche Medienerziehung. Eine andere Möglichkeit vonseiten der Eltern wäre es vernünftigen Mediengebrauch vorzuleben. Kurz: Eltern, die viel lesen, bekommen Kinder, die viel lesen. Eltern, die viel Fernsehen schauen, bekommene Kinder, die viel Fernsehen schauen. Eltern, die viel am Smartphone hängen, bekommen Kinder, die viel am Smartphone hängen.

Selbst in den Familien, in denen über Mediennutzungszeiten Einigkeit besteht und feste Regeln ausgemacht worden sind, quengeln die Kinder ständig nach noch mehr extern freigeschalterer Handyzeit und allem – und wo ständig gequengelt wird, geben Eltern auch gerne mal nach. Gibt es da Ihrer Erfahrung nach gute Wege aus so einem Teufelskreis?

Wenn die Kinder nach mehr Zeit „quengeln“, machen sie nur ihren Job. Wenn die Eltern regelmäßig nachgeben, machen sie ihren Job nicht. Kinder brauchen Hilfe, also Instanzen von Außen, um Impulskontrolle zu erlernen. Die Hoffnung ist, dass sie lernen diese Außeninstanz irgendwann selbst zu verinnerlichen, denn Impulskontrolle ist nicht angeboren. Impulskontrolle hilft ihnen später sehr dabei den ganzen Angeboten, Aufforderungen und Reizen in den digitalen Medien zu widerstehen. Die Anbieter in den digitalen Medien kämpfen mit allen Mitteln um unsere Aufmerksamkeit und versuchen uns immer wieder von unseren alltäglichen Aufgaben abzulenken. Ein Bollwerk dagegen bieten Impulskontrolle und Gewissenhaftigkeit.

Sie empfehlen bei Computerspielen, auf die Altersfreigabe zu achten – aber wie funktionieren Altersempfehlungen bei Apps oder auf Smartphones?

Im Playstore und AppStore gibt es ebenfalls Alterseinstufungen, welche greifen, wenn der Kinderschutz eingeschaltet worden ist.

Ballerspiele wie Fortnite sind bereits freigeben ab zwölf Jahren – ist das nicht ein bisschen arg früh?

Wir haben in Deutschland den strengsten Jugendmedienschutz von ganz Europa. Wenn da ein Spiel wie Fortnite ab 12 Jahren freigegeben wird, hat das schon Gründe, da haben sich schon mehrere Fachleute den Kopf zerbrochen und drüber nachgedacht. Dazu muss man wissen, dass die Altersfreigabe über die USK – also die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle - ein Verwaltungsakt ist, an dem mehrere Pädagoginnen und Pädagogen beteiligt sind. Nach den bisherigen Kriterien der USK ist das Spiel ab 12 Jahren frei zu geben. Aber auch die Kriterien müssen aktualisiert werden.

Warum und an welcher Stelle?

Es ist bislang in diesen Kriterien kaum etwas über Onlineaspekte und so genannte Ingame-Käufe in den Kriterien zu finden. In der Spielewelt hat es durch das Internet aber längst einen Paradigmenwechsel gegeben, von Offline zu Online. Hier müsste von Seiten des Gesetzgebers das Jugendmedienschutzgesetz überarbeitet und angepasst werden, damit wir auch weiterhin einen guten Kinder- und Jugendschutz haben.

Sie veranstalten Elternabende zu diesem Thema – welche Fragen beschäftigen die Eltern da am meisten?

Leider geht es da oft nur um die Nutzungszeiten, aber kaum um die Inhalte und die Dienste. Vielleicht auch, damit sich Eltern nicht selbst einschränken müssen. Wenn wir mal genau hinschauen würden, wem wir da unsere Daten anvertrauen und wie das Geschäftsmodell zum Beispiel von WhatsApp ist, würde unsere Vernunft Alarm schlagen und wir von diesem Kommunikationsdienste Abstand nehmen. Schon paradox, dass wir zum einen Kindern einen Fahrradhelm aufsetzen, aber zum anderen die Familiengruppe über WhatsApp läuft.

An dieser Stelle mal Hand aufs Herz: Wie handhaben Sie es denn selbst mit der Mediennutzung?

Ich nutze digitale Medien seit 30 Jahren und weiß, was ich da nutze und habe die Entwicklung mitbekommen. Von daher hatte ich genug Zeit einen vernünftigen Mediengebrauch zu lernen. Mein Smartphone zum Beispiel ist oft im Flugmodus oder ausgeschaltet. Ich wähle meine Dienste, Software und Geräte bewusst so aus, dass ich mich aber auch andere schütze. Computerspiele spiele ich kaum, dafür fehlt mir zum einen die Zeit, zum anderen ist dieses ständige Gewinnen-wollen nicht mehr mein Thema. Ich besitze kein Fernsehgerät, nutze aber die Mediatheken. Ich spreche viel mit Kindern und Erwachsenen über Medien und den Sinn und Unsinn und über die Ängste, aber auch die Hoffnungen, die damit verknüpft sind. Und bin immer wieder offen für Neues, um zu überprüfen, ob mich das jetzt weiterbringt oder eher beeinträchtigt.

Der kostenlose Elternabend zu diesem Thema findet am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr im Bohmter Kotten statt. Eine kurze Anmeldung per E-Mail an heba.najdi@vhs-osland.de oder unter Tel. 0541-5019544 ist für die Teilnahme allerdings erforderlich.